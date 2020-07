Bridger Walker se ha convertido en todo un héroe después de que el pasado 9 de julio salvara a su hermana pequeña del ataque del perro de sus vecinos. Los dos menores estaban jugando fuera su casa en Wyoming, Estados Unidos, cuando el animal se acercó a ellos.

Según cuenta la tía del pequeño a través de su cuenta de Instagram, el niño de seis años, intuyendo lo que podría pasar, se puso entre el can y su hermana evitando así que le atacara. Sin embargo, el perro saltó sobre él y le mordió la cara y la cabeza. Heridas por las que ha recibido unos 90 puntos de sutura tras una intervención de dos horas.

El niño, lejos de acobardarse, cogió malherido la mano de la niña de cuatro años y corrió con ella para mantenerla a salvo. "Si alguien iba a morir, pensé que debería ser yo", dijo más tarde Walker a su familia.

El pequeño se encuentra en casa recuperándose de las heridas y según informan "su personalidad está intacta". Nicole, su tía, es la encargada de mostrar la evolución a través de las redes sociales donde ha hecho pública la noticia y donde está recibiendo numerosos comentarios por su valentía.

Un acto heroico que ha sido aplaudido incluso por algunos de sus héroes favoritos de Los Vengadores. Chris Evans, el actor que da vida al Capitán América, le ha querido mandar un mensaje en forma de vídeo. "Estoy seguro de que has escuchado mucho de esto en los últimos días pero deja que sea el próximo en decírtelo: amigo, eres un héroe. Lo que hiciste fue tan valiente, tan desinteresado... tu hermana es tan afortunada de tenerte como hermano mayor", le dice. "Sigue siendo el hombre que eres, necesitamos gente como tú", concluye.

Pero no ha sido el único. Mark Ruffalo, conocido por dar vida a Hulk, también le ha querido dedicar unas palabras a través de la foto que ha dado a conocer su historia. "Realmente respeto y admiro tu coraje y tu corazón. El verdadero coraje no es dominar a las personas o luchar contra ellas o caminar como un tipo rudo. El verdadero coraje es saber lo que es correcto hacer y hacerlo incluso cuando pueda terminar lastimándolo de alguna manera. Eres más hombre que muchos, muchos que he visto o conocido", ha comentado.

Otros rostros conocidos como Anne Hathaway también han reaccionado a este gesto tan valiente. "No soy un vengador pero conozco a un superhéroe cuando lo veo. Sólo puedo esperar ser la mitad de valiente en mi vida que tú en la tuya, Bridger. Te deseo una recuperación rápida", escribe la actriz junto a un montaje con fotografías de los pequeños.

La familia también ha querido señalar en la publicación que no guarda rencor a los dueños del perro que atacó a Walker. "No sentimos ningún resentimiento hacia ellos y, si acaso, sólo ha habido un aumento del amor entre nuestras familias como resultado de este incidente", asegura el post.