La compañía BlaBlaCar ha expulsado a una usuaria que dirigió comentarios racistas a un chico que quería viajar a Barcelona con su perro. La respuesta que encontró fueron una serie de insultos que la víctima, Jordan Frontón, relata a laSexta Noticias.

Los mensajes decían, literalmente, lo siguiente: "No me gusta tu aspecto, no quiero llevarte de paseo. No eres bonita. Solo llevo a gente bien arreglada y ordenada en los viajes, tú pareces un mono. Tengo miedo de que ensucies mi caro coche. Si quieres, puedo llevarte de viaje si pagas 100 euros más".

Jordan asegura que le "fastidió" lo que leyó. "Pensé en qué tipo de mundo estamos viviendo", reconoce. Pese a intentar contener su rabia, le contestó: "Que te atragantes con tu maldad. Te pasará algo grave por ser gilipollas".

El joven afrodescendiente lo denunció y unos amigos lo publicaron en redes sociales. Desde BlaBlaCar no tardaron en reaccionar y aseguraron que la usuaria fue "bloqueada" y su cuenta fue "suspendida" de la plataforma.

"La gente negra no somos animales, somos personas. Que lean libros, que se abran un poco al mundo, que viajen", reflexiona Jordan, que, pese a que hará su viaje en avión, agradece a la compañía que haya actuado.