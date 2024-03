El compromiso de los empleados con sus empresas ha disminuido, ya que el 42% de los empleados no está contento en su empresa y dicen sentirse poco o nada valorados y más de la mitad de los empleados plantean un cambio de trabajo. Ante estos datos, algunas empresas están ofreciendo beneficios sociales a sus trabajadores.

Es el caso de la Euroliga de baloncesto. Abigail, trabajadora de la empresa, realiza la totalidad de su labor frente a un ordenador, por lo que pasa muchas horas sentada y su espalda lo nota. Para evitar lesiones, su empresa le ha ofrecido hacer yoga en su horario laboral para mejorar su salud física: "A mí me está yendo fantástico. No era fan del yoga y me estoy haciendo yogui".

La Euroliga de baloncesto solo es una de las muchas empresas de nuestro país que ofrece a sus trabajadores este tipo de herramientas de bienestar social. Según Fluxee, actualmente lo hace el 50% de las empresas y el 63% de las empresas con más de 250 trabajadores.

Jaume Royo, cofundador de 'Just Wellness', es otro empresario que apuesta por esos beneficios: crea planes de bienestar, da herramientas a los trabajadores para mejorar su día a día. nutrición, bienestar físico y mental para atacar el estrés: "No hablamos de simplemente un masaje, lo que hacemos es aconsejar cómo mejorar las posturas en el día a día, estiramientos, consejos... es lo que el trabajador se lleva para casa"

Cada vez más empresas utilizan estos servicios para atraer talento y, sobre todo, para mejorar la productividad de sus empleados. Una acción bien recibida por los trabajadores, que también tienen preferencias. Entre esos beneficios sociales, los que más valoran los empleados son los seguros de salud, las tarjetas de comida y los planes de pensiones.