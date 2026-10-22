Bea de Vicente habla de la "compleja línea" del 'narcotour' de Laureano Oubiña: "Si tiene una visión educativa quizá logre una licencia"

En Más Vale Tarde, ha puesto en la mesa la "protección al honor" y el hecho de que "un delincuente no puede enriquecerse con la historia de su propio delito". Sin embargo, ha mencionado también ese "dark tourism" de Los Ángeles: "Es algo histórico y cultural".

Beatriz de Vicente ha hablado en Más Vale Tarde sobre esa idea de 'narcotour', de ruta del narcotráfico, de Laureano Oubiña. En sus palabras en el programa de Iñaki López ha hablado de ese "dark tourism" que hay en Los Ángeles y cómo el narcotraficante podría obtener "una licencia".

"Aquí hay una línea compleja. Hay un 'dark tourism', en el que tú vas a Los Ángeles y te van paseando por la casa de tal o de cual. Es una cosa histórica y cultural", ha dicho.

Eso sí, ha puesto sobre la mesa la "protección al honor": "Se prohíbe a un delincuente enriquecerse con la historia de su propio delito".

Pero ha añadido un matiz: "Si lo cuenta desde la perspectiva del 'qué mal lo hice', tiene una visión educativa y dedica parte de lo que gana a cumplir con su pena a lo mejor consigue una licencia".

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