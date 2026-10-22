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Ruta turística

Laureano Oubiña vuelve a la carga con una nueva ruta para mostrar los secretos del narco gallego tras el rechazo inicial de la Xunta

Los detalles Tras pasar 32 años en prisión, el exnarco lanza una ruta por carretera que recorre la ría de Arousa y en la que cuenta, de primera mano, los lugares en los que el narcotráfico de hachís y tabaco dejaron su historia.

El exnarco, Laureano Oubiña.
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Laureano Oubiña, el narcotraficante más famoso que ha tenido España, vuelve a la carga con un nuevo paquete turístico para descubrir las rutas del narco gallego, después de que la Xunta le tumbase su primera idea.

Quien en su tiempo fue un todopoderoso narco gallego se dedica ahora a la venta de merchandising y de vinos. Sin embargo, desde hace tiempo quiere ir más allá y hace meses presentó su idea de una ruta turística del narco. Se trataba de un paquete turístico que consistía en recorrer la ría de Arousa en barco, saliendo de O Grove.

En ella, se visitarían puntos donde el contrabando y el narcotráfico de hachís dejaron su historia entre la década de los 70 y el año 2000. La idea no gustó a la Xunta, que le prohibió la iniciativa por carecer de licencia turística y por comercializar con el dolor.

Tras ese primer rechazo, ha cambiado el planteamiento y Oubiña lanza ahora una ruta por carretera, esta vez recurriendo a una agencia de viajes para sortear trabas administrativas.

Oubiña fue uno de los narcos más importantes de los años 80. Controlaba el mercado del tabaco y el hachís prácticamente en toda España. Por eso, está empeñado en revelar los secretos del narcotráfico. "Los delitos que cometí yo no han causado tanto daño porque, que yo sepa, el hachís no ha matado a nadie", declaró en 2017 en una entrevista en 'Cadena SER'.

Así es la nueva ruta

Con esta iniciativa, Oubiña busca ganarse la vida de forma legal tras estar más de tres décadas en prisión. "Yo estuve 32 años, ocho meses y 15 días. Ahora me meto a trabajar honradamente y a vivir", ha asegurado.

Según sostiene el ahora empresario, de la fortuna que amasó durante todos esos años de delitos no queda nada. "La mafia judicial y política me lo robaron todo. Con 500 euros de pensión mínima que tengo, no creo que me llegue para pagar piso y comer y beber", ha criticado.

El nuevo paquete también recorrerá la ría de Arousa, pero en coche en vez de en barco, y mostrará dónde y cómo se hacían las descargas de droga. Costará 185 euros con desayuno y comida incluidos en su bodega, donde se puede también comprar uno de sus vinos. "De los vinos tienes 'Rumbo Cero' y 'Antes Muerto que Chivar'", comenta a laSexta.

El 31 de octubre y 1 de noviembre son las fechas elegidas para que Oubiña cuente y enseñe todos los secretos del narcotráfico gallego de los años 80.

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