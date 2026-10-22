El nuevo rostro de la acampada en Sol: de mecanismo de lucha a refugio para personas vulnerables

Los detalles Tras la marcha de muchos activistas y organizaciones, el campamento mantiene el foco puesto en la lucha por la vivienda, pero las tiendas han empezado a servir también de refugio para personas sin hogar.

A casi un mes del inicio de la acampada 26S en la Puerta del Sol, el lugar ha evolucionado de ser un espacio de protesta por el derecho a una vivienda digna a convertirse en un refugio para personas sin hogar y otros con diferentes realidades. Tras el abandono de algunas organizaciones, como el Sindicato de Inquilinas, el enfoque se ha desplazado hacia el apoyo a los más afectados por la crisis de vivienda. Las tiendas de campaña se han cedido a quienes las necesitan, y la estructura organizativa sigue activa con equipos de cuidados, mediación, cocina y ferretería. Aunque las fuerzas han disminuido, se promueve la participación de todos los acampados, incluyendo a las personas sin hogar, en el funcionamiento del campamento. El periodista Fernando Berlín destacó en redes sociales que el lugar refleja las tragedias de la sociedad, con la presencia de migrantes, personas sin hogar y con problemas de adicción.

A casi un mes del inicio de la acampada 26S, la Puerta del Sol ya no es sólo un lugar donde reclamar el derecho a una vivienda digna. Tras el abandono de muchas organizaciones como el Sindicato de Inquilinas, en ella conviven ahora gente con realidades muy distintas, que van desde activistas hasta personas en situación de sinhogarismo que han encontrado entre las lonas y tiendas un lugar donde pasar la noche.

Lo que nació como un estallido social tras el desahucio de Maricarmen ahora tiene un enfoque distinto, más centrados en dar apoyo a "los principales afectados" por la crisis de vivienda, según describe una de las activistas a laSexta. Para ello, quienes ya han abandonado la acampada ceden sus tiendas a personas que las necesitan.

El periodista Fernando Berlín, en un vídeo en redes sociales, explicó durante un paseo nocturno por el kilómetro cero de Madrid que ahora pueden verse muchas más personas migrantes, sin hogar o con problemas de adicción. "Creo que es el retrato de las tragedias que vive una sociedad", dijo.

Ahora bien, aunque las fuerzas han disminuido, la estructura sigue siendo similar: hay equipos de cuidados, de mediación, de cocina, de ferretería... Y se siguen publicando día a día las necesidades de comida o ferretería para resistir. En este proceso, las personas sin hogar no son únicamente receptoras de ayuda: la organización también ha comenzado a articular formas de participación para que cualquier acampado pueda implicarse en su funcionamiento.

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