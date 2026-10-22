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ACAMPADA SOL

El nuevo rostro de la acampada en Sol: de mecanismo de lucha a refugio para personas vulnerables

Los detalles Tras la marcha de muchos activistas y organizaciones, el campamento mantiene el foco puesto en la lucha por la vivienda, pero las tiendas han empezado a servir también de refugio para personas sin hogar.

Acampada contra la crisis de la vivienda en la Puerta del Sol.

A casi un mes del inicio de la acampada 26S, la Puerta del Sol ya no es sólo un lugar donde reclamar el derecho a una vivienda digna. Tras el abandono de muchas organizaciones como el Sindicato de Inquilinas, en ella conviven ahora gente con realidades muy distintas, que van desde activistas hasta personas en situación de sinhogarismo que han encontrado entre las lonas y tiendas un lugar donde pasar la noche.

Lo que nació como un estallido social tras el desahucio de Maricarmen ahora tiene un enfoque distinto, más centrados en dar apoyo a "los principales afectados" por la crisis de vivienda, según describe una de las activistas a laSexta. Para ello, quienes ya han abandonado la acampada ceden sus tiendas a personas que las necesitan.

El periodista Fernando Berlín, en un vídeo en redes sociales, explicó durante un paseo nocturno por el kilómetro cero de Madrid que ahora pueden verse muchas más personas migrantes, sin hogar o con problemas de adicción. "Creo que es el retrato de las tragedias que vive una sociedad", dijo.

Ahora bien, aunque las fuerzas han disminuido, la estructura sigue siendo similar: hay equipos de cuidados, de mediación, de cocina, de ferretería... Y se siguen publicando día a día las necesidades de comida o ferretería para resistir. En este proceso, las personas sin hogar no son únicamente receptoras de ayuda: la organización también ha comenzado a articular formas de participación para que cualquier acampado pueda implicarse en su funcionamiento.

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