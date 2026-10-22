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Le reclaman 36.000 euros

Desahucian a Daniel, investigador de la Universidad de Valencia, tras 17 años pagando el alquiler: "Me ha empezado a dar una taquicardia"

Los detalles El problema comenzó cuando la propiedad pasó por distintas manos y el piso terminó en manos de un fondo de inversión, que elevó el precio del alquiler hasta una cantidad que el investigador asegura que no podía asumir.

Desahucian a Daniel, investigador de la Universidad de Valencia, tras 17 años pagando el alquiler: "Me ha empezado a dar una taquicardia"
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Hace 22 días consiguió frenarlo. Esta vez, no ha podido evitarlo. Daniel, investigador de la Universidad de Valencia, ha sido desahuciado de la vivienda en la que llevaba 17 años viviendo de alquiler en Burjassot, después de que la Policía se presentara en su casa a las 6:00 horas, tres horas antes de la hora prevista.

El primer intento de desahucio logró paralizarse gracias a la movilización de las personas que acudieron a su vivienda para tratar de impedir que se quedara en la calle. Este jueves, sin embargo, el desenlace ha sido distinto. La presencia policial desde primera hora de la mañana ha sorprendido a Daniel, que ha relatado los momentos de angustia que ha vivido al despertarse.

"Me he despertado sobre las 6:00 horas porque he empezado a oír ruidos en la calle. Y había furgones de intervención policial, antidisturbios cortando la calle", ha explicado. "Me ha empezado a dar una taquicardia porque lo que quería evitar era este tipo de cosas. Sinceramente, no me esperaba que fuera a haber esto desde tan temprano. Si lo llego a saber, no duermo aquí", ha contado todavía en estado de shock.

Durante todo el tiempo que Daniel lleva viviendo en su casa, según denuncia, ha pagado el alquiler cada mes, sin dejar de abonar ninguna mensualidad. El problema comenzó cuando la propiedad pasó por distintas manos y el piso terminó en manos de un fondo de inversión, que elevó el precio del alquiler hasta una cantidad que el investigador asegura que no podía asumir.

Pero la pérdida de su casa no es la única consecuencia a la que se enfrenta. Además del desahucio, le reclaman una deuda de 36.000 euros, que atribuye a los ajustes aplicados al precio del alquiler. La renta que pagaba se situaba en 350 euros desde la crisis de 2008. Desde el Sindicat d'Habitatge de València, Esteban Arellano sostiene que existen resoluciones judiciales favorables a Daniel. "Tiene dos sentencias a su favor que reconocen su derecho de compra y que su contrato de alquiler está ahora mismo en vigor", ha señalado.

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