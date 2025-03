'Barbijaputa', absuelta por un error procesal en la causa que le investigaba por delitos de odio contra los judíos

María Pozo Baena, más conocida como 'Barbijaputa', ha sido absuelta por la Audiencia Provincial de Madrid en la causa que le investigaba por varias publicaciones en redes sociales que la Fiscalía calificó de "atentado contra la dignidad" del colectivo judío. Si bien las magistradas de la Sección 29ª del citado tribunal admiten que "la gravedad de los delios de odio", no condenan a la escritora porque en el proceso en su contra no se le tomó declaración hasta dos años después de concluir el plazo de instrucción provocando "indefensión".

De esta manera, la absolución a la escritora llega sin entrar en el fondo de la causa en la que la Fiscalía pedía un año y nueve meses de cárcel, al considerar que esos mensajes compartidos en Twitter -ahora X- promovían el odio contra los judíos y ensalzaban la figura de Adolf Hitler, así como el régimen nazi. Unas publicaciones que la acusada reconoció, aunque los enmarcó en el debate creado sobre los límites del humor pues los consideraba "chistes dentro de un contexto político muy concreto".

Según recoge la sentencia a la que ha accedido laSexta este miércoles, las magistradas destacan que la declaración como investigada de 'Barbijaputa' "tuvo lugar dos años, cuatro meses y dos días después" de que concluyera el plazo de instrucción previsto por la ley. Y es que los mensajes de Pozo Baena fueron difundidos entre los años 2011 y 2015, mientras que el procedimiento judicial se abrió 2017. Desde entonces hasta la declaración de la escritora pasaron tres años, cuando la instrucción ya debía estar cerrada por no haber sido prorrogada a tiempo.

"Se han vulnerado mis derechos más básicos de defensa" 'Barbijaputa'

En el dictamen, ante el que cabe todavía recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, las magistradas argumentan que esta situación "ha producido indefensión" para la acusada, puesto que la instrucción se concluyó valorando diligencias inválidas. Además, consideran difícil imaginar una declaración fuera de plazo que no atente "gravemente el derecho de defensa".

Respecto a la tardanza en la declaración de 'Barbijaputa', las magistradas sostienen que no había motivos para que las diligencias no se practicaran en plazo, más allá de la "falta de diligencia" -valga la redundancia- por parte del juzgado de instrucción, y "desidia que ha persistido después". Algo que aseguran ha derivado en "una instrucción que ha durado siete años, con importantes paralizaciones".

En este punto, cabe destacar que durante la fase de instrucción hubo un error a la hora de identificar a 'Barbijaputa', pues ocultaba su identidad real en las redes sociales. Así se citó a declarar a una persona que no se correspondía con la tuitera, la cual tuvo que informar al juzgado de que "no era la tuitera Barbijaputa, dando lugar meses después a la averiguación de la identidad de esta".

Tras años de "injusticias"

Un proceso que ahora termina sin entrar en el fondo de los mensajes denunciados, aunque no evita que la Audiencia Provincial señale que "no hay duda de la gravedad de los delios de odio". Cuestión que, eso sí, ha reiterado que "no justifica que su persecución y condena se haga al margen del procedimiento legalmente establecido".

En declaraciones a EFE la abogada de la acusada, Isabel Ebal, ha destacado que el tribunal ha estimado la primera cuestión previa que plantearon al inicio del juicio y que la vulneración del derecho de defensa es "tan grave" que su representada ha sido absuelta sin entrar a valorar la prueba. "No se debió sentar en el banquillo a María Pozo Baena. El juzgado de instrucción debió haber sobreseído y archivo de la causa", señala la letrada.

La misma escritora ha celebrado la absolución en su perfil de X en el que cuenta con 264.200 seguidores. En la publicación, destaca los "años de injusticias, de proceso judicial y el acoso" que dice no se "los quita nadie", aunque dice que "nunca debieron" sentarla "en el banquillo" ya que se "han vulnerado" sus derechos "más básicos de defensa".