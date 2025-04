Sin antecedentes y bailarín profesional: así es el violador en serie detenido en Valencia

Iba a clases de baile, escalaba y estaba rodeado de amigos... pero por la noche buscaba a chicas para presuntamente violarlas. Así era el violador de los portales de Valencia, un joven de 30 años con una vida completamente normal y sin antecedentes.

Como ha adelantado el diario Levante, el presunto violador en serie de Valencia tiene 30 años y es bailarín profesional. Dieron con él gracias al atuendo que describieron las víctimas: solía llevar una bici de cross muy llamativa, una mochila y unas zapatillas de escalada. De hecho, una cámara de seguridad lo captó, tras una de sus tres agresiones, con esa bici de cross, esa mochila y ese mismo calzado.

El pasado lunes, en esa zona de Valencia, una patrulla motorizada divisa a un individuo con esas características. Él se bajó de la bicicleta y se puso una gorra para tratar de despistarles, pero acabó siendo detenido.

Fuentes policiales lo definen como un auténtico sádico a la hora de agredir a sus víctimas y subrayan que incluso las grababa. De hecho, los agentes buscaron en su domicilio dispositivos electrónicos con estos vídeos. Al menos, los realizó con dos de las tres mujeres a las que agredió, según apunta también el diario Levante.

El agresor era vecino del municipio valenciano de Meliana. Allí los vecinos no dan crédito. "Yo me he quedado en 'shock'. Era un chaval buenísimo. Siempre iba en bicicleta, como cualquier otro chico", ha reconocido una vecina. La Policía también buscó en su casa prendas de sus víctimas, que sospechan que se llevaba como trofeo.