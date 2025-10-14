Archivan la causa contra el actor Juan José Ballesta por supuesta agresión sexual

Los detalles La Audiencia de Madrid declara concluso el procedimiento y acuerda el sobreseimiento de las actuaciones al no existir acusación ni por parte del Ministerio Fiscal ni por la acusación particular.

La Audiencia de Madrid ha archivado el caso contra el actor Juan José Ballesta por una supuesta agresión sexual, siguiendo la petición de la Fiscalía. Las dudas sobre el relato de la denunciante y su renuncia a continuar con la acusación llevaron a esta decisión. El procedimiento comenzó tras una denuncia en agosto de 2023 por presuntas violaciones en julio, tras las cuales la denunciante fue ingresada en un centro psiquiátrico. La Fiscalía destacó que la mujer, con esquizofrenia paranoide, pudo haber distorsionado los hechos debido a su condición y consumo de sustancias. Ballesta expresó su satisfacción tras el archivo del caso.

Así lo acuerda la Audiencia Provincial en un auto en el que declara concluso el procedimiento y acuerda el sobreseimiento de las actuaciones al no existir acusación ni por parte del Ministerio Fiscal ni por la acusación particular.

El procedimiento empezó tras la denuncia que interpuso en agosto de 2023 una vecina de Parla (Madrid), de 47 años, contra el actor -que se dio a conocer en el año 2000 con su interpretación en la película 'El Bola'- y contra otro hombre por sendas violaciones sufridas en julio, tras las que la mujer ingresó en un centro psiquiátrico con un brote psicótico.

El sumario contra Ballesta, que ha estado defendido por el despacho Ospina Abogados, fue instruido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Parla que, una vez concluido, lo remitió a la Audiencia Provincial, a la que la Fiscalía pidió el sobreseimiento y la denunciante presentó un escrito manifestando su renuncia expresa a continuar con la acusación particular.

La Audiencia explica que en esta causa "no se formula acusación por parte del Ministerio Fiscal ni por la querellante particular" ante lo que, "en virtud del principio acusatorio que rige el proceso penal y la falta de indicios consistentes de que los hechos pudieran revestir carácter de delito, atendidas las razones expuestas por la Fiscalía, procede acordar el sobreseimiento de las actuaciones".

Juan José Ballesta (Madrid, 1987) declaró, tras conocer la conclusión del procedimiento sin procesamiento, que estaba muy satisfecho tras un año y medio "muy duro" en el que se le cerraron muchas puertas laborales y confió en el archivo definitivo del proceso acordado ahora por la Audiencia de Madrid.

La Audiencia da por reproducidas las razones expuestas por la Fiscalía que en su informe detalla que la denunciante padece esquizofrenia paranoide y puede que haya percibido "unos hechos no concordantes en tiempo y espacio con lo realmente acaecido", debido al consumo de alguna sustancia estupefaciente y a que no tomaba su medicación.

Precisa que esa posible "distorsión de los hechos" no se debe a "una falsedad consciente" pero sí puede ser fruto de un delirio que es frecuente en este tipo de padecimiento esquizofrénico.

La fiscal recuerda que la mujer ofreció versiones "distintas y/o poco compatibles entre sí" de manera incoherente.

"Ante la versiones contradictorias ofrecidas por la denunciante, contradicción que ha de reputarse de carácter interno e insalvable, sin necesidad de mayor obviedad del contenido de las declaraciones de sendos investigados (...), ha de considerarse que la verosimilitud de la narración ofrecida genera dudas más que razonables de la total credibilidad de lo acaecido", concluye la Fiscalía.

