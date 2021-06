El Ayuntamiento de Madrid y Cibeles se iluminarán con la bandera arcoíris por la celebración del Orgullo LGTBi, entre el 24 de junio y el 4 de junio, según ha podido saber laSexta.

Lo hará días después de que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, rechazara colgar la bandera del Orgullo de la fachada del consistorio. El regidor corregía así a la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que aseguró que se estaba estudiando la posibilidad de colocar este elemento.

"El año pasado ya se cumplió la sentencia del Supremo por unanimidad del equipo de Gobierno, que nos asesoraron y nos dijeron que no se podía colgar la bandera. No ha habido cambio de doctrina del Tribunal Supremo y parece difícil que podamos colgar la bandera, lo que no quiere decir que no vayamos a colaborar", señaló Almeida en declaraciones ante los medios.

El alcalde declaró, además, que esta es "una de las fiestas señaladas en la ciudad de Madrid y con la que el Ayuntamiento quiere colaborar". En este sentido, avanzó que había un acuerdo entre PP y Ciudadanos para alumbrar una posición sobre el Orgullo, aunque dijo desconocer si podrá convertirse en declaración institucional.

En la primera celebración del Orgullo con Martínez-Almeida como alcalde, la colocación de esta enseña se realizó con polémica. Vox, formación que había firmado un pacto de investidura con el PP, se oponía a su colocación. Finalmente, fue desplegada en un lateral de la fachada, aunque el acto en el que se colocó no contó ni con la presencia de asociaciones LGTBi ni con la de la oposición.