"Se ha roto el calendario": Mario Viciosa explica los duros efectos del cambio climático en nuestro entorno

Los detalles El periodista ha señalado que "antes de lo que considerábamos temporada de incendios" también se producen fuegos, lo que "obliga a replantearse la estrategia de prevención".

Se adelanta la temporada de incendios. En 2026, se produjo el primer gran incendio en el mes de marzo, lo que supone que "se ha roto el calendario", tal y como ha señalado Mario Viciosa. "Eso también tiene que ver con el cambio climático, con fenómenos extremos que a veces se dan muy fuera de temporada. Lo veíamos con las lluvias torrenciales y también este año con el incendio de Losar de la Vera, que el 31 de marzo se pasó a considerar gran incendio forestal. Es decir, estamos hablando de más de 500 hectáreas, lo que es mucho, pero es que en 2024 tuvimos uno en Cantabria en enero", ha destacado el periodista.

Así, Viciosa ha subrayado que "evidentemente hay un solapamiento entre olas de calor y oleadas de incendios". "Lo venimos observando, sobre todo, desde 2022. Y eso también, evidentemente y de manera ineludible, está ligado a la emergencia climática", ha destacado.

En este sentido, el periodista de 'Newtral' ha indicado que "hay estudios de atribución que reflejan que estas olas de calor antes no eran así". "Ahora, tienen características distintas y se ha demostrado que sin cambio climático no serían así. Y fuera de lo que considerábamos antes temporada de incendios también se están dando incendios, lo que nos obliga a replantearnos mucho la estrategia de prevención", ha concluido.

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