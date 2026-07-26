El incendio de La Vall d'Uixó (Castellón) avanza descontrolado: quema 4.300 hectáreas aunque hay una "ventana de oportunidad" para combatirlo

Los detalles El subinspector jefe del servicio de Bomberos de Castellón ha reconocido que las previsiones no son buenas, ya que hay rachas de viento que pueden alcanzar los 30 kilómetros por hora, aunque la humedad ha aumentado con respecto al sábado.

El incendio en La Vall d'Uixó, Castellón, ha arrasado 4.300 hectáreas y sigue fuera de control. La humedad ha aumentado, lo que ofrece una "ventana de oportunidad" para combatir el fuego, cuyo perímetro supera los 40 kilómetros. Sin embargo, el viento de levante y el difícil acceso complican las labores de extinción. Los municipios más afectados incluyen Alfondeguilla, Eslida y Chóvar. Se han evacuado más de 16.000 personas y confinado a cerca de 64.000. Hasta ahora, 19 personas han sido atendidas por inhalación de humo. El presidente Pedro Sánchez visitará la zona afectada este lunes.

El incendio declarado este sábado en La Vall d'Uixó (Castellón) avanza sin control y ya ha quemado 4.300 hectáreas, aunque el aumento de la humedad este domingo respecto a la jornada anterior abre "una ventana de oportunidad" en las labores de extinción del fuego cuyo perímetro supera ya los 40 kilómetros.

Así lo ha señalado el subinspector jefe del servicio de Bomberos de Castellón y director técnico del Puesto de Mando Avanzado (PMA), Antonio Rodrigo, en declaraciones a los periodistas tras la reunión del CECOPI que coordina los trabajos.

En este sentido, Rodrigo ha indicado que el sábado la humedad era del 10-15%, por lo que lo único que se podía hacer era tratar de controlar las llamas y evacuar a la población para evitar daños, mientras que este domingo es del 30-40%, lo que les da "una ventana de oportunidad".

Zona de difícil acceso por tierra

Sin embargo, el subinspector jefe del servicio de Bomberos de Castellón ha reconocido que las previsiones "no son buenas", ya que está entrando viento de levante que se espera que alcance los 30 kilómetros por hora y, además, el fuego avanza por una zona de difícil acceso por tierra.

Entre los puntos que más preocupan en esos momentos se encuentran los municipios de Alfondeguilla, Eslida o Chóvar y también Alcúdia de Veo, ha indicado Rodrigo, quien ha advertido de que están valorando "la peor de las hipótesis, que es que hubiera un salto de fuego".

"Vamos a intentar cortarlo lo antes posible, pero la climatología no ayuda", ha afirmado Rodrigo, que ha destacado que trabajan con todos los medios que tienen, pero necesitan toda la ayuda posible de los medios aéreos.

Así, ha defendido que la prioridad son las personas y, por eso, se están evacuando todos los municipios, al tiempo que ha insistido en que los equipos de extinción, además de tratar de apagar el fuego, protegerán los municipios e infraestructuras críticas.

En lo referente a las causas del incendio, el subinspector jefe del servicio de Bomberos de Castellón ha señalado que son "bastante indeterminadas" y, aunque su origen es "un poco sospechoso", no saben exactamente cuál pudo ser, algo que se determinará "a posteriori", ya que ahora mismo se están ocupando del incendio, "de estabilizarlo y de que nadie sufra ningún daño".

Confinado el municipio de Onda por el humo

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat ha enviado un nuevo mensaje Es-Alert para comunicar el confinamiento del municipio de Onda, en Castellón, a causa del humo que provoca el incendio de la Vall d'Uixó.

Con una población de unos 26.200 habitantes, Onda se suma así a la propia Vall d'Uixó (de 32.000 habitantes) y Betxí (de 5.600), cuya población que lleva confinada desde este sábado, excepto algunos barrios que han sido desalojados. En total, hay desalojadas más de 16.000 personas de cerca de una veintena de municipios del sureste de la provincia de Castellón, mientras que los confinados suman cerca de 64.000.

19 personas atendidas por inhalación de humo

Hasta 19 personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo en el incendio en La Vall d'Uixó, de las que siete permanecen en observación en el Hospital de La Plana, dos están ingresadas y una ha sido atendida en urgencias.

El Servicio de Emergencias Sanitarias de la Conselleria ha movilizado un Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), un Servicio Vital Avanzado de enfermería (SVA), cuatro Soporte Vital Básico (SVB), una unidad de Transporte No Asistido (TNA), un vehículo de comunicaciones, una Unidad de Soporte y Coordinación (USC), y un vehículo de apoyo logístico a la zona.

Además, la Dirección General de Farmacia está en contacto permanente con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón y se está aplicando el protocolo de emergencias para atender en las farmacias de guardia las necesidades de medicación de pacientes afectados por desalojos.

Sánchez viajará este lunes la zona afectada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este lunes la zona afectada por el incendio de la Vall d'Uixó, según han confirmado fuentes del Ejecutivo español.

Esta será la segunda visita de Pedro Sánchez a la Comunitat Valenciana en menos de una semana, después de que el miércoles estuviera en Almussafes (Valencia) con motivo del acuerdo entre Ford y la china Geely Holding Group para fabricar cinco modelos en la planta valenciana.

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