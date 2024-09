Los mayores de 64 años detenidos e investigados en España han aumentado un 16,8% en 2023. Para explicar el motivo, laSexta recurre a Enrique Carbonell, profesor del Instituto de Criminología y Ciencias Penales de la Universidad de Valencia.

"Las causas son complejas", apunta. Sin embargo, destaca a que se debería al famoso mito que todavía sigue circulando por los españoles. "Durante mucho tiempo la sociedad creía que cometer un delito a los 60 años no es grave, porque no vas a entrar a prisión. Pero eso no es cierto, nunca ha sido cierto", señala el experto.

Las cifras están ahí y los delitos en esta franja de edad siguen creciendo, siendo los más comunes los siguientes: robos con violencia e intimidación (51,6%), delitos contra la libertad sexual, en concreto, pornografía infantil (48%) y homicidios o asesinatos consumados (35,3%).

"Los mayores de 60 son los nuevos adolescentes, porque en su generación no lo tenían y ahora están descubriendo las redes sociales y las nuevas tecnologías", comenta Carbonell.

También hay más mayores de 60 en prisión, algo que el profesor universitario alega diciendo que las penas de hoy en día son más largas y, por tanto, muchas personas alcanzan esa edad mientras están en prisión.