La Audiencia Nacional mantiene en prisión al filántropo Chambers Jr., reclamado por EEUU, por el elevado riesgo de fuga

Los detalles El multimillonario, detenido en Ibiza el 10 de julio, está acusado de blanqueo de dinero y posible financiación a Hamás. Su defensa niega todas las acusaciones, afirmando que los fondos se destinaron a un equipo de fútbol de Túnez y al apoyo de hospitales palestinos.

James 'Fergie' Cos Chambers Jr. continuará en la cárcel de Aranjuez tras la decisión de la Audiencia Nacional de rechazar su petición de libertad. Este filántropo estadounidense es reclamado por su país, acusado de blanqueo de capitales y posible financiación a la organización terrorista Hamás, debido al riesgo de fuga por su elevada capacidad económica. Chambers Jr. denunció ser víctima de una persecución política por parte de la administración Trump por su apoyo a Palestina. Su defensa niega las acusaciones, afirmando que los fondos se destinaron a proyectos humanitarios. La Audiencia ha decidido mantenerlo en prisión provisional hasta la vista de extradición.

James 'Fergie' Cos Chambers Jr. va a continuar en la cárcel de Aranjuez. Así lo ah decidido la Audiencia Nacional, en un fallo en el que ha rechazado la petición de libertad del filántropo estadounidense, al que su país reclama y que está acusado de blanqueo y posible financiación a la organización terrorista Hamás, al considerar que su elevada capacidad económica acarrea un riesgo de fuga.

El tribunal no ha entrado a valorar las reclamaciones de Chambers Jr., que ante el juez en su declaración de septiembre denunció ser víctima de una persecución política de la administración Trump por apoyar a Palestina.

EEUU reclama a Chambers., detenido en Ibiza el 10 de julio, por blanqueo internacional de capitales y por enviar fondos tanto a Túnez como a Palestina. Las autoridades consideran que todo ese dinero podría haber terminado en manos de organizaciones terroristas. Además, también se le reclama por conspiración dirigida a desórdenes públicos, por unos disturbios.

La defensa del filántropo niega todas estas acusaciones. Sostiene que los fondos se destinaron a un equipo de fútbol de Túnez y a la construcción de un horno y apoyo de hospitales en Palestina. Recalca, además, que EEUU no le reclama por terrorismo.

La Sala no ha entrado a valorar ninguno de estos elementos al decidir tan solo sobre su petición de libertad. Ha desestimado también las medidas alternativas propuestas por su defensa, que planteó que el filántropo pudiera acudir a firmar a diario a dependencias judiciales o abonara una fianza.

En ese sentido, los magistrados entienden que Chambers Jr. tiene una capacidad económica tal que podría fugarse a otro país "que le garantice no ser entregado" a EEUU, motivo por el que tampoco bastaría con retirarle el pasaporte ante la permeabilidad de los controles terrestres.

"La única medida idónea para garantizar el éxito de la entrega, si procediera, es la prisión provisional", que apunta a que la vista de extradición en la que se decidirá si es o no entregado se celebrará "en fechas próximas".

El filántropo defiende que se trasladó a España porque considera que "está en el lado bueno de la historia", en referencia a la causa palestina.

Si el Tribunal rechaza la extradición la decisión será definitiva. Por contra, si la declara procedente, su decisión no será vinculante para el Gobierno, que podrá denegarla "en el ejercicio de la soberanía nacional".

Hace semanas el Gobierno, en boca de su portavoz, Elma Saiz, pidió "dejar trabajar a la Audiencia Nacional"; apuntando a el Ejecutivo adoptará una "decisión definitiva" cuando este órgano dicte su resolución.

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