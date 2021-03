La escena casi es más propia de la película 'Los Pájaros' de Alfred Hitchcock que de la vida real, pero ha sucedido en Nueva Zelanda este fin de semana. Un joven estaba sentado en un banco mientras cenaba tranquilamente una hamburguesa con patatas y, en ese momento, una bandada de gaviotas comenzó a rodearle, seguramente atraídas por el olor de la comida. El chico, asombrado por la cantidad de aves que tenía alrededor, comenzó a grabarlas con su teléfono móvil.

Lo sorprendente del vídeo, sin embargo, no es ver a las gaviotas sobrevolar al joven, sino el momento exacto en el que él atrapa con su mano derecha a una de estas aves marinas. En el vídeo se escucha cómo la gaviota chilla, así que a los pocos segundos el chico decide liberarla.

Como con casi todo lo mínimamente inusual que nos sucede a día de hoy, el joven quiso subir su odisea a las redes sociales. Y en qué momento, porque gracias al animal ha ganado ya más de 150.000 seguidores en TikTok y ha recibido más de 30 millones de visualizaciones en esta aplicación.

De la fama... a una posible multa

El vídeo se ha hecho tan viral en Nueva Zelanda que ha acabado llegando al Departamento de Conservación del país, que ha señalado que la gaviota que atrapó este ciudadano podría tratarse de un ejemplar de Tarapunga, también conocida como gaviota de pico rojo. Esta especie está protegida en Nueva Zelanda por la Ley de Vida Silvestre y su maltrato podría acarrear sanciones económicas e incluso penas de prisión, según se explica en la web del Departamento.

"Es ilegal molestar, dañar o matar a estos animales y para ellos es estresante cuando alguien los coge así", explicaba una portavoz al diario neozelandés 'Otago Daily Times'. Además, añadía que la gente no debe alimentar a las gaviotas porque estas aves "no han evolucionado comiendo comida para humanos, y como no están acostumbradas podrían enfermar".

Actualmente, las autoridades están en proceso de decidir si sancionan de alguna forma a este chico, según recogen los medios locales.

El joven iba borracho y le dan miedo los pájaros

La enorme repercusión de su vídeo y la multa a la que se podría enfrentar han pillado por sorpresa al 'tiktoker' neozelandés. Por eso, ha decidido publicar otro vídeo para defenderse de las críticas recibidas. "Las gaviotas empezaron a bombardearme e intentaron coger mis patatas", explica el chico, que también reconoce que en ese momento tenía resaca, motivo por el que se sentó en la calle a cenar, y que estaba esperando al primer taxi que pasara.

"Una gaviota vino hacia mi cabeza y yo me agaché y la agarré sin querer, pero no quería cogerla. De hecho, los pájaros me dan bastante miedo", confiesa.