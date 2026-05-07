Alfredo Corell tranquiliza sobre la posible infección de una azafata por hantavirus: "En todo el vuelo que hizo no contagió a nadie"

Alfredo Corell analiza en Más Vale Tarde el posible contagio de una azafata que entró en contacto con la mujer infectada con hantavirus. Asegura que no debemos alertarnos por este caso, ya que habría sido mediante "contacto estrecho".

Más Vale Tarde conecta con el inmunólogo Alfredo Corell sobre el posible contagio de una azafata que habría estado en contacto con la mujer fallecida por hantavirus.

En su opinión, la azafata habría tenido "contacto estrecho" con la mujer infectada, al estar ya muy enferma y ser muy mayor, por lo que "probablemente le ayudaron a abrocharse el cinturón y a taparla" antes de que se decidiera bajarla del avión por su estado de salud. Al no llevar mascarilla la azafata, probablemente, Corell supone que fue así como se contagió.

Por todo ello, considera que no debemos alarmarnos por este caso, ya que no significa que el virus haya mutado para hacerse más infeccioso. También habla de la posibilidad de que la señora fuera 'supercontagiadora' y "necesitara menos tiempo de contacto para haberlo podido pasar", aunque en su opinión el contacto entre la mujer y la azafata habría sido "lo suficientemente estrecho" para infectarla.

Corell explica que esta situación es "muy diferente" a la del coronavirus y que la señora solo habría sido contagiosa en el momento que empieza a mostrar síntomas. De este modo, considera que hay varios contactos en su viaje al aeropuerto que podrían haberse infectado.

Respecto a la azafata, manda un mensaje de tranquilidad: "Ella ahora está aislada y puede contagiar, pero todo el vuelo que hizo, si ella se contagió con esta señora, no contagió a nadie". "Es un virus que se autocontiene en dos o tres tandas de contactos y con la presión internacional que hay es controlar a los contactos cercanos de estas ocho personas", concluye el inmunólogo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.