Para Alba, el camino entre la estación de Metro y su casa supone un problema cada día: "Siempre hay un grupo de hombres que al pasar por ahí no se cortan en decir cualquier cosa, en gritarte, da igual que te sientas ofendida", cuenta a laSexta.

La única salida que encuentra, dice, es hacer ese recorrido a gran velocidad. "Nunca digo nada por temor a mayores represalias", expresa. Y es que Alba siente miedo, al igual que esta otra joven que aparece en el vídeo que hace unos días vio cómo dos hombres pretendían asaltarla al lado de su casa.

"Había dos hombres cerca del portal. Y, de repente, oyes que uno le dice al otro: 'Tú cógela por un lado y yo por el otro'. Ahí es donde empieza tu miedo", manifiesta la joven. En este sentido, cabe destacar que el 40% de las jóvenes que han sufrido acoso callejero evitan volver a pasar por la misma zona.

Me enseñó sus genitales y no solo una vez"

Sin embargo, estos casos no son aislados, sino que han vuelto a dispararse tras el desconfinamiento por la pandemia. A Cristina le ocurrió en Sevilla, mientras trabajaba: "Me enseñó sus genitales y no solo fue una vez", denuncia.

"Ahora las chicas se sienten más inseguras en las calles porque hay menos transeúntes y porque tienen menos posibilidades de conseguir ayuda si la necesitan", señala Julia López, directora de Comunicación del Plan Internacional.

Por ese motivo, desde la ONG 'Plan Internacional', que pretende que el acoso callejero se reconozca como violencia machista, han apostado por 'Safer cities', una plataforma donde las mujeres que han sufrido acoso callejero pueden denunciarlo. 'Safer cities' cuenta con el apoyo de la Comisión Europea y está activa también en otras ciudades de Europa.

Las víctimas configuran un mapa de zonas de peligro

Los datos recogidos configuran un mapa de zonas de peligro y, con ello, pretenden exigir a las autoridades medidas urgentes para acabar con este problema.

Aunque las mujeres sufren acoso callejero prácticamente a diario, muy pocas llegan a denunciarlo: "Solo un 10% lo denuncia, en parte porque piensan que no las creerán, porque les ocurre tan a menudo que están acostumbradas o por vergüenza y culpa", afirma Julia López.

Los terribles datos de la violencia machista

Y no solo ha aumentado este tipo de violencia de género, sino que también otros indicadores. Durante el último trimestre de 2020, el número de mujeres víctimas de violencia machista aumentó un 24,52% y las denuncias, un 24%. Además, se han interpuesto cerca de un 17% más de órdenes de protección (16,87%) y las sentencias han aumentado un 116%.