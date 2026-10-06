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entre seis y 18 muertos

Así fue la primera huelga de alquileres: era 1931 y los obreros de Barcelona se plantaron y dejaron de pagar a los caseros

Los detalles Poco a poco fue cogiendo fuerza una idea de la CNT: si los caseros no bajan los alquileres, el inquilino bajará lo que paga por el alquiler. Así, los parados no pagaban nada y los asalariados un 40% menos.

Así fue la primera huelga de alquileres: era 1931 y los obreros de Barcelona se plantaron y dejaron de pagar a los caseros
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La primera huelga de alquileres en España fue hace 95 años. Era 1931 y los obreros de Barcelona se plantaron y dejaron de pagar sus alquileres. Dejaron a deber 12 millones de pesetas, que al cambio son unos nueve millones de euros. Cuando había un desahucio, los vecinos volvían a subir los muebles a la casa. Hasta 80 guardias tenían que ejecutar cada desahucio.

La ciudad había crecido en población, en riqueza, en construcción de proyectos, y los alquileres también habían crecido, y mucho. Mientras la cosa iba bien, se podían pagar, pero las cosas comenzaron a ir mal. La crisis económica mundial del 29, la crisis económica española de la dictadura de Primo de Rivera y el fin de los proyectos trajeron menos salarios y más paro. Y ya no se podían pagar esos alquileres.

Ni las nóminas daban ni los caseros querían bajar los alquileres. En ese contexto, poco a poco fue cogiendo fuerza una idea de la CNT: si los caseros no bajan los alquileres, el inquilino bajará lo que paga por el alquiler.

Así, los parados no pagaban nada y los asalariados un 40% menos. Esta medida, que fue escasa al principio, en el verano de 1931 se expandió hasta 100.000 familias de Barcelona y su entorno, de más de un millón de habitantes. Y quienes lideraban esto eran las mujeres. Ellas eran las que llevaban las cuentas y sabían que no daba. En las fotos aparecen hombres, pero el peso lo tenían las mujeres. A eso le llamaron huelga de alquileres.

Ante esto, los caseros exigieron mano dura y el Gobierno acató. La mano dura fue contra los cabecillas anarquistas que dirigían los comités de Defensa Económica. Fueron detenidos y encarcelados y eso acabó en una huelga de verdad. A principios de septiembre hubo protestas, hubo huelga, varios sectores se unieron a ellas y, al final, hubo entre seis y 18 muertos.

En un barrio aguantó y dejó de pagarse los alquileres hasta 1942. Pero, en general, en diciembre se acabó todo. El Gobierno de la República, que era capaz de legislar contra la Iglesia o de enfrentarse al ejército, fue incapaz de aprobar una ley para proteger al inquilino.

En ese momento se comenzó a usar a la fuerza policial para desahuciar. Pero los alquileres sí bajaron. Los caseros no querían otra situación similar, no querían tener a todo un barrio parando un desahucio como sucedía durante la huelga de alquileres, querían paz y bajaron el alquiler.

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