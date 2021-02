Pau Donés y su grupo 'Jarabe de Palo' pasarán a la historia de la música española como lo que son: una de las mejores bandas de rock de siempre. A su paso han dejado 14 álbumes de estudio, 5 recopilatorios y 12 nominaciones a los Grammy Latinos. El éxito no era ni mucho menos nacional: Donés actuó junto a Pavarotti, Celia Cruz, Alanis Morisette, Antonio Vega, Julieta Venegas o Ricky Martin, entre otros artistas.

Tras su fallecimiento en julio de 2020 a causa de un cáncer que le detectaron 5 años atrás, Donés deja un legado eterno en sus canciones que traspasa generaciones. Si no, que se lo pregunten a 'La Flaca', el primer éxito de la banda catalana tan sólo un año después de su formación, en 1996. El conocido tema lo compuso durante un viaje a La Habana. Fue allí donde el cantante conoció a la mujer que inspiraría uno de los mayores éxitos de su carrera musical, Alsoris Guzmán, [[LINK:INTERNO|||News|||5edfcbff7ed1a8497c3d4012|||como él mismo explica en su libro '50 palos: … y los que quedan'.]]

'La Flaca' solo fue el principio del camino

'La Flaca' dio nombre también al primero de sus discos, donde aparecen dos de sus dos temas más populares: 'Grita' y 'El lado oscuro', dos canciones que han marcado la trayectoria del grupo catalán. Gracias a este, en 1997 Jarabe de Palo se llevó el Premio Amigo al Mejor Artista Revelación y un año después recibieron el Premio Ondas.

No pasó mucho tiempo hasta el siguiente disco de Jarabe de Palo, 'Depende'. El álbum, que vio la luz en 1998, tan solo dos años después del primero, fue una declaración de intenciones por parte del grupo catalán: habían venido para quedarse. Tras 'La Flaca', Jarabe de Palo se consagró con 'Depende' y mostraron que no eran "one-hit wonder", es decir, grupo de un sólo éxito. Más de 700.000 copias vendidas lo avalan. Además del tema que dio nombre al disco y el más popular, en el álbum también se encuentra 'Agua', otro de los grandes éxitos de Pau Donés. Asimismo, incluye una colaboración con la artista cubana Celia Cruz, en 'A lo loco'.

Muchos álbumes, colaboraciones internacionales... y una discográfica

Desde ese momento, el éxito siempre acompañó a Pau Donés y la banda y en 2001 lanzaron su tercer disco, 'De vuelta y vuelta'. Pese a que no tuvo la recepción que los dos anteriores, su tema principal, 'De vuelta y vuelta', consiguió un Premio Grammy Latino a la Mejor Canción de Rock, así como al Mejor Álbum y Mejor grupo de Rock. Donés describió el disco como "una reflexión acerca de los jóvenes" y de cómo "nos creemos muy sabios y pensamos que el mundo no nos puede sorprender" lo que define como "una equivocación tremenda".

En 2003 llegaría, acompañado del cuarto álbum, uno de los megahits del grupo español y una de las canciones más positivas y optimistas, 'Bonito'. En este disco se aprecia el cambio de Pau Donés, dejando su larga cabellera por un look más juvenil y entonando versos alegres. 'Bonito', como si de una premonición se tratara, es una oda a la vida por parte del cantante catalán. El álbum completo estaba marcado por una temática vitalista que ya refleja la propia portada con temas como 'Aún no me toca', 'No sé estar enamorado' o 'Emociones'.

En 2004 Donés lanzó su quinto álbum, '1m2' ('Un metro cuadrado'), que es una mezcla de música caribeña, africana, flamenca, jazz y blues. En el disco colaboraron artistas como Lucrecia, Jorge Drexler (que cantó con él 'Qué bueno, qué bueno') o la cantante del grupo Pretenders, Chrissie Hynde (que viajó hasta Barcelona para interpretar 'Cry' junto a Donés).

Un año después, Jarabe de Palo participó por primera vez en una gira europea: lo hizo dentro de la sexta edición del programa 'Rock en Ñ', una iniciativa organizada por la 'Fundación Autor' de la SGAE para promover el rock español en el panorama internacional.

Ya en 2007 publicaron 'Adelantando', un disco con el que fueron nominados a los premios Grammy por Mejor álbum latino de rock alternativo y a los Grammy Latino por Mejor álbum vocal pop dúo o grupo. Además, el éxito de 'Adelantando' les permitió dar más de un centenar de conciertos por Europa y Latinoamérica. En este disco colaboraron artistas como Carlos Tarque, de M-Clan (que cantó 'Avisa a tu madre' a dúo con Donés) y la Mari de Chambao (que dio un toque flamenco al álbum participando en 'Déjame Vivir').

Los meses siguientes supusieron un reto nuevo en la carrera de Donés: el artista, junto a su grupo, decidió abrir en 2008 su propia discográfica, llamada 'Tronco Records' y calificada por el propio Pau como 'República Independiente de Jarabedepalo'.

Ya con ese sello, y en colaboración con el diario 'El País', Jarabe de Palo sacó en 2009 un nuevo disco-libro titulado 'Orquesta reciclando'. El trabajo era un recopilatorio y una reinterpretación de quince de las mejores canciones del grupo, como 'La Flaca', 'Depende', 'Bonito', 'Agua', 'Grita'… Además, se añadió una nueva canción: 'Mucho más, mucho mejor'. Gracias a este libro-disco, la banda de rock se llevó el Grammy Latino a la Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum.

La popularidad del grupo en estos años se reflejaba, entre otras cuestiones, en las prestigiosas colaboraciones con las que contaban sus discos. El álbum '¿Y ahora qué hacemos?', publicado en 2011, disfrutó de la intervención de Alejandro Sanz en el tema 'La Quiero a Morir', de Antonio Orozco en la canción 'Frío' o de Joaquín Sabina y Carlos Tarque en 'Hice mal algunas cosas'.

Ni el cáncer pudo pararles

Los éxitos de Jarabe de Palo continuaron con otras tres nominaciones a los Grammy por el disco 'Somos', que vio la luz en 2014, y con la gira 'Tour Americano 2015' por Europa y América, recogida en el álbum 'Tour Americano 14-15'. Sin embargo, el grupo se vio obligado a cancelar la gira después de que a Pau Donés se le detectara un cáncer de colon en agosto de 2015. La banda paró su actividad y suspendió todos los conciertos pendientes mientras Donés se operaba en el hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Tras una primera intervención, el cantante fue operado por segunda vez y tuvo que recibir sesiones de quimioterapia.

En abril de 2016 el artista anunció que se había recuperado del cáncer que padecía, pero solo diez meses después se le detectó un nuevo tumor en el peritoneo. En el momento en que recibió la noticia, Donés acababa de publicar un nuevo single, titulado 'Humo', del que el propio cantante dijo esto:

"Toda la vida escribiendo canciones de amor y ninguna precisamente a uno de mis grandes amores: la vida. […] Creo una de las canciones de amor más bellas y sentidas que he escrito nunca. De esas que salen deprisa, de las que sientes cómo, mientras las escribes, se te humedecen los ojos. De las que cuando las cantas se te anuda la garganta."

Pese a su enfermedad, Donés decidió seguir con su carrera musical y en marzo de 2017 realizó la gira de presentación de su undécimo álbum: '50 palos', una referencia a su medio siglo de vida y a los 20 años que acababa de cumplir la banda. En este trabajo se incluían 21 de las canciones más populares de la banda versionadas a piano y voz, además del tema 'Humo'.

Junto al disco, Pau presentó su autobiografía, llamada '50 palos… y sigo soñando', en la que comparte multitud de opiniones, pensamientos, emociones y experiencias vividas durante su intensa carrera profesional. Aunque, según él, la obra "no es una biografía, porque las biografías huelen a muerto". Sea lo que sea, los 10.000 ejemplares de la primera edición del libro se agotaron en solo una semana.

En octubre de 2018, Donés comunicó que dejaría la música de manera indefinida para centrarse en el tratamiento contra el cáncer. La retirada del grupo se produjo el 4 de enero de 2019 y el cantante se mudó a California con su hija, aunque no paró de componer y volvió a Barcelona para ofrecer dos conciertos benéficos con los que ayudó a recaudar fondos para la investigación de su enfermedad.

Sus últimos regalos a la vida

En marzo de 2020 Donés reapareció con un vídeo en el que cantaba en el balcón de su casa el tema 'Los ángeles visten de blanco', como apoyo a los sanitarios que estaban enfrentando la primera ola de la pandemia por coronavirus. Un mes después se informó de que Jarabe de Palo volvería a grabar un disco, que llevaría por título 'Tragas o escupes'. La previsión era sacarlo en septiembre de 2020 pero, por lo avanzado de la enfermedad de Pau, se decidió adelantar el estreno al 28 de mayo. En esas fechas también se publicó el videoclip de 'Eso que tú me das', un tema que batió récords en plataformas digitales como Spotify.

Finalmente, Pau Donés falleció el 9 de junio de 2020 en Baguergue, Lleida. En septiembre de 2020 se estrenó en cines el documental 'Eso que tú me das', grabado en el Valle de Arán junto al periodista de La Sexta Jordi Évole, poco antes de morir.

A modo de homenaje póstumo, el 11 de diciembre de 2020 Jarabe de Palo hizo público el videoclip de la canción 'Misteriosamente hoy', protagonizado por Donés y también rodado unos días antes de su muerte. El tema se incluía en el último disco de la banda, 'Tragas o escupes'. Apenas unos días después, el 29 de diciembre, se le concedió la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes a título póstumo.