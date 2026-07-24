Así se ve desde el espacio cómo la gran columna de humo de los incendios de Madrid y Ávila alcanza el Mediterráneo

La gran columna de humo de los incendios de Madrid y Ávila llega hasta el Mediterráneo: así se ve desde el espacio

Los detalles La AEMET muestra en una imagen de satélite la impresionante columna de humo de los incendios que han obligado a declarar la emergencia de interés nacional en Madrid y Ávila.

Los incendios en la Comunidad de Madrid y Ávila han generado una columna de humo visible desde el espacio, según imágenes del satélite Meteosat de tercera generación publicadas por la Agencia Estatal de Meteorología. El humo, que alcanzó el Mediterráneo el jueves por la tarde, ha llevado al Gobierno a declarar la emergencia de interés nacional en las zonas afectadas. Ante la gravedad de la situación, España ha solicitado ayuda a la Unión Europea, pidiendo medios aéreos de extinción. Grecia ha respondido ofreciendo dos aviones Canadair CL-415. Una reunión preparatoria para el despliegue se llevará a cabo el 24 de julio.

Los incendios declarados en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila han dejado una gran columna de humo visible desde el espacio. La Agencia Estatal de Meteorología ha publicado en sus redes sociales una imagen que ha captado el satélite Meteosat de tercera generación.

"El penacho de humo procedente de los incendios que han provocado la declaración de emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y provincia de Ávila alcanzaba el Mediterráneo a última hora de la tarde del jueves", han detallado en la publicación.

Un mensaje que han compartido junto a una imagen donde se puede apreciar cómo la columna de humo ha cruzado parte de la península de oeste a este hasta alcanzar el mar Mediterráneo.

El Gobierno se veía obligado a declarar a medianoche la emergencia de interés nacional en el territorio de la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) como consecuencia de la evolución de los incendios forestales declarados en Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y Burgohondo (Ávila). Un fuego que tiene en jaque a Madrid con cuatro incendios en un radio de 50 kilómetros.

Además, España ha pedido ayuda a la Unión Europea. En concreto, ha solicitado, a petición de la Unidad Militar de Emergencias, que se active el mecanismo europeo de respuesta ante los incendios que hay en el país. También ha pedido "al menos cuatro medios aéreos de extinción de ala fija" en la lucha contra el fuego.

En ese sentido, Grecia ha aceptado la petición y ha ofrecido dos aviones Canadair CL-415. Será a lo largo de la mañana del jueves 24 de julio cuando se celebre una reunión preparatoria para el despliegue.

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