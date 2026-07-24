España pide ayuda a la Unión Europea por los incendios y solicita al menos cuatro medios aéreos de extinción

¿Qué está pasando? España ha solicitado a Bruselas la activación del mecanismo europeo de respuesta ante un fuego que sigue calcinando el país. En Madrid se ha activado la emergencia nacional mientras en Aragón hay cuatro focos activos.

España ha pedido ayuda a la Unión Europea. Ha pedido, a solicitud de la Unidad Militar de Emergencias, que se active el mecanismo europeo de respuesta ante los incendios que hay en el país. Además, han solicitado también "al menos cuatro medios aéreos de extinción de ala fija" en la lucha contra el fuego.

En ese sentido, Grecia ha aceptado la petición y ha ofrecido dos aviones Canadair CL-415. Será a lo largo de la mañana del jueves 24 de julio cuando se celebre una reunión preparatoria para el despliegue.

Y es que la situación es más que preocupante. Lo es, además, en una jornada clave. Una en la que se ha declarado la emergencia nacional por el fuego que tiene en jaque a la Comunidad de Madrid con cuatro incendios en un radio de 50 kilómetros. Con una situación que, según la alcaldesa de Villa del Prado, no ha conocido "nunca".

No están ni perimetrados ni controlados, con unas condiciones climáticas que ni han ayudado ni están ayudando a la lucha contra el fuego. En total, el número de evacuados sigue por encima de los 10.000 en municipios como Aldea del Fresno, Villa del Prado, Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias.

El SUMMA112 ha estado atendiendo en sus dispositivos preventivos, con especial atención a los enfermos crónicos.

Aragón, en llamas

Mientras, en Aragón las llamas siguen avanzando con cuatro incendios activos. El de La Cerollera ha afectado a 82 hectáreas y en él trabajan cuatro helicópteros y diez cuadrillas terrestres de INFOAR, con seis autobombas y un bulldozer. En Ejulve hay cuatro helicópteros de INFOAR y Castellón, cinco cuadrillas terrestres y dos bulldozer. En Plan, hay dos helicópteros de INFOAR y cinco medios aéreos de MITECO junto a Agentes para la Protección de la Naturaleza y personal de dirección de extinción. En Orés, por su parte, dos cuadrillas con dos autobombas siguen refrescando la superficie afectada.

En Ávila, tal y como cuenta Arturo Varas, alcalde de El Tiemblo, han pasado "una noche infernal": "Queda una parte importante del fuego, una lengua, que se mantiene tranquila con la baja temperatura, pero si viene el viento del sureste se podría reactivar".

En la zona han tenido que ser evacuadas unas 1.500 personas ante el implacable incendio, que avanza unos tres kilómetros en 40 minutos. "Si el infierno existe nos ha pasado por encima hoy", ha señalado el regidor.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido