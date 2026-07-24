El hospital Vall d'Hebron realiza el primer trasplante en España entre personas con VIH tras el levantamiento del veto legal

Imagen del equipo médico que ha llevado a cabo el primer trasplante en España entre dos personas con VIH.

Los detalles El equipo médico del hospital que ha intervenido en este proceso ha explicado que tanto receptor como donante, que han preferido mantener el anonimato, están en buen estado de salud.

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha realizado con éxito el primer trasplante de riñón en España entre dos personas con VIH vivas, tras levantarse el veto legal para estas intervenciones. Tanto el donante como el receptor, que prefirieron mantener el anonimato, están en buen estado de salud y no han tenido problemas con la medicación postrasplante y el tratamiento antirretroviral. Desde 2025, España permite estos trasplantes, aunque desde 2005 las personas con VIH podían recibir órganos de donantes sin VIH bajo ciertas condiciones. Este avance legal busca reducir el estigma asociado al VIH y aliviar las listas de espera de trasplantes.

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha completado con éxito el primer trasplante de España entre dos personas con VIH vivas, concretamente de riñón, después de que el año pasado se levantara el veto legal para estas intervenciones entre pacientes con una infección que, a día de hoy, aún es motivo de estigma.

El equipo de médicos del hospital barcelonés que ha intervenido en este proceso han explicado en una rueda de prensa que tanto receptor como donante, que son de mediana edad y que han preferido mantener el anonimato, están en buen estado de salud tras la intervención.

Tampoco han sufrido problemas por las combinaciones de la medicación propia tras recibir un trasplante -los inmunosupresores para evitar el rechazo del nuevo riñón- y la pauta de tratamiento antirretroviral habitual para el VIH.

En España, la orden que autoriza el trasplante entre donantes y receptores con VIH fue aprobada en 2025, derogando una normativa de 1987 que lo prohibía. Eso sí, desde 2005, las personas con este virus ya podían recibir órganos procedentes de donantes sin VIH, siempre que cumplieran una serie de requisitos, como tener una carga viral indetectable o suprimible mediante tratamiento antirretroviral y no haber presentado infecciones oportunistas, salvo la tuberculosis, la candidiasis esofágica o la neumonía por Pneumocystis jirovecii.

En Europa, solo seis países permiten de forma expresa trasplantes entre dos personas con VIH, lo que se ha traducido en alrededor de 70 trasplantes renales desde 2011 concentrados esencialmente en Reino Unido, Italia y Francia, aunque todos ellos de donante fallecido; solo constan dos casos de vivos, ha explicado la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez-Gil.

Cumplir con un derecho

La directora de la ONT ha destacado que el cambio legal permite "hacer efectivo el derecho de las personas con infección por VIH a ser donantes de órganos si así lo desean".

Cada año, 50 personas con VIH esperan un órgano en España: 30 un trasplante renal, 15 un trasplante hepático y 5 un trasplante de corazón, pulmón o páncreas, según datos de la ONT. Así pues," levantar este impedimento legal puede contribuir también a aliviar las listas de espera", ha afirmado por su parte el coordinador de Programas de Donación y Trasplantes de Vall d'Hebron, Albert Sandiumenge.

Por su parte, el jefe de sección de la Unidad de Trasplante Renal del mismo hospital, Francesc Josep Moreso, ha explicado que el paciente receptor necesitaba un trasplante real por una glomerulonefritis crónica, no relacionada con el VIH, y que conocía al donante.

En este caso, "la excepcionalidad venía dada por el donante, porque nunca se había hecho con donante vivo ya que la ley no lo permitía, así que la parte más compleja fue revisar que cumplía con todos los requisitos", ha afirmado.

El especialista en enfermedades infecciosas Jordi Navarro ha detallado por su parte que comprobaron que el donante tenía controlada la infección por VIH, lo que se logra con los antirretrovirales, que hacen que ni siquiera haya riesgo de infección.

Persiste el estigma

No obstante, Navarro ha enfatizado que el hecho de que los dos pacientes, receptor y donante, hayan querido quedar en el anonimato -no han asistido a la rueda de prensa- "explica el estigma que todavía existe" en las personas con VIH.

La terapia antirretroviral (TAR) combinada ha transformado la infección por VIH en una enfermedad crónica tratable, sin riesgo de infección y con una esperanza de vida similar a la de la población general. Por este motivo, las personas con VIH en tratamiento, con carga viral suprimida o un buen control del virus, presentan problemas de salud equiparables a los del resto de la población, como ha ocurrido en este caso pionero.

En cuanto a la intervención quirúrgica, el hecho de que los pacientes tengan el VIH no varió en nada el procedimiento habitual de un trasplante de riñón. El urólogo Enric Trilla ha explicado que la intervención duró cuatro horas y se hizo con cirugía robótica, lo que supone "un menor impacto físico para el paciente que la cirugía convencional, ya que reduce el riesgo de infección, favorece la recuperación posoperatoria y disminuye las complicaciones de la pared abdominal".

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