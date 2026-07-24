Un 2026 envuelto en llamas: el número de grandes incendios se eleva a 29 y triplica la media de la última década

Los detalles Según cifras compartidas por la ministra Sara Aagesen, el fuego ha calcinado 114.796 hectáreas, dato que casi quintuplica las 24.133 quemadas desde el 1 de enero al 24 de julio de 2025.

En 2026, España enfrenta un año trágico en cuanto a incendios forestales, con 114.796 hectáreas calcinadas hasta julio, casi cinco veces más que en 2025. Según Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica, ya se han registrado 29 grandes incendios, superando la media de nueve de la última década. El Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales eleva la cifra a 133.323 hectáreas. La ministra Aagesen ha señalado el cambio climático como un factor agravante y ha propuesto un pacto de Estado para enfrentar la emergencia climática. España ha solicitado ayuda a la Unión Europea, incluyendo medios aéreos de extinción.

Ni ha acabado julio. Ni ha terminado un verano del que apenas se lleva un mes y 2026 es ya un año trágico en cuanto a incendios se refiere. Un año en el que el fuego ha calcinado ya 114.796 hectáreas. En el que ha arrasado casi cinco veces más terreno que en 2025. Así lo ha compartido Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica, que afirma que el año pasado fueron 24.133 las hectáreas arrasadas durante el mismo periodo.

A pesar de que la cifra es la que es, está incluso por debajo de otras fuentes como las del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales del servicio Copernicus, que cuenta 133.323 hectáreas contabilizadas hasta el momento a partir de imágenes por satélite.

Porque ya son 29 los grandes incendios que se han registrado en 2026. Para establecer una medición, en la última década la media de este tipo de fuegos fue de nueve.

Así lo recogen en el Ministerio para la Transición Ecológica, en datos que se corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 24 de julio de 2026.

Es, haciendo la multiplicación pertinente, más del triple. Ha habido tres veces más grandes incendios tan solo en estos siete meses que la media registrada en la última década.

La gravedad del fuego se ha recrudecido en España con el paso de las horas, con la ministra Aagesen presidiendo la reunión de seguimiento de los incendios forestales en el Centro de Coordinación de la Información Nacional de Incendios Forestales.

La ministra, en ese sentido, ha apuntado al cambio climático como "una realidad palpable que agrava mucho los incendios y los hace cada vez más complejos". "Hemos puesto encima de la mesa un pacto de Estado frente a la emergencia climática", ha expuesto en la Cadena Ser.

"Tenemos que prepararos. No se puede mirar solo el corto plazo. Tenemos que ver más allá de legislaturas y de colores políticos", ha insistido, esperando que "esta vez, el PP asista" a la convocatoria para el pacto de Estado "frente a la emergencia climática".

Ante esta situación, España ha pedido ayuda a la Unión Europea. Ha pedido, a solicitud de la Unidad Militar de Emergencias, que se active el mecanismo europeo de respuesta ante los incendios que hay en el país. Además, han solicitado también "al menos cuatro medios aéreos de extinción de ala fija" en la lucha contra el fuego.

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