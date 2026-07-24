Los Bomberos Forestales de Madrid denuncian que el Gobierno de Ayuso les tiene "paralizados" ante los incendios

¿Qué han dicho? A través de las redes sociales, han afirmado que les tienen "encerrados en un cuarto de vending" y que se ha ignorado su solicitud de activación para el fuego de Almorox: "No tenemos ni vehículos ni herramientas".

Los Bomberos Forestales de Madrid han denunciado públicamente al consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, por "falsedades" y por mantenerlos "paralizados" sin medios para actuar en incendios. En un comunicado y vídeo en redes sociales, explican que pese a solicitar activación para el incendio de Almorox, carecen de vehículos y herramientas. Afirman estar "en un conflicto sin huelga", ya que acuden a trabajar pero no pueden desempeñar su labor. Han solicitado ayuda al director general de emergencias sin respuesta, y denuncian que se les niega el acceso a medios necesarios, incumpliendo así las normativas establecidas.

Los Bomberos Forestales de Madrid han respondido a Carlos Novillo. Han respondido al consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso. En sus palabras, tanto en un vídeo como en un comunicado difundido en redes sociales, han denunciado las "falsedades" de Novillo y una situación que les tiene "paralizados" y "encerrados en un cuarto de vending".

"Estamos 16 Bomberos Forestales públicos del cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Hemos pedido activación al incendio de Almorox, pero no tenemos ni vehículos, ni camiones ni herramientas. Nos tienen paralizados", denuncia Alberto Ferreros, bombero forestal.

Uno en el que afirman estar "en un conflicto sin huelga": "Venimos a nuestro centro de trabajo, pero no se nos dan los medios para ir a los incendios. A las 22:00 nos vamos a casa sin haber sido activados".

En un escrito que han difundido a través de redes sociales han explicado la situación en la que se encuentran: "El 16 de julio se solicitó por parte de los Bomberos Forestales públicos del cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid su activación al incendio, así como vehículos para asistir y trabajar en la extinción. La solicitud se hizo mediante llamadas al centro de coordinación operativa de Bomberos y a la jefatura del CBCM".

"Además, se solicitó por registro al director general de emergencias. No es que se negase a la activación, es que directamente ignoró nuestra solicitud", afirman, exponiendo que volvieron hacerlo igual al día siguiente "obteniendo el mismo resultado".

Insisten en que no tienen vehículos para acudir a los incendios: "La DGE y el consejero Carlos Novillo Piris se niegan a facilitárnoslos. Nos dejan durante toda la guardia encerrados en un cuarto de vending".

"La DGE es nuestro centro de trabajo. Tras 13 años sin contrato, en 2025 nos impusieron uno en el que figura como centro de trabajo las instalaciones de Las Rozas. En contratos anteriores a 2012 figura como centro de trabajo cada uno de los diferentes parques de Bomberos o torres de vigilancia. Es donde se inicia y finaliza la jornada laboral, por lo que estamos cumpliendo con la ley a diferencia de lo que hace el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior que manifiesta que habiendo una huelga activa es imposible negociar, algo que se contraviene a lo estipulado en la Constitución", cuentan.

Y concluyen: "Somos 60 efectivos porque incumplen sistemáticamente su orden, que establece el catálogo de recursos humanos y materiales que ha de haber durante temporadas con alto riesgo de incendios".

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