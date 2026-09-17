Dispuesta a pagar por casarse con un desconocido para quedarse en España: la desesperación de una migrante de Ceuta que quiere huir de su ex

La otra cara Un hombre de 50 años se ha ofrecido a casarse con ella, pero solo si le paga 15.000 euros. La mujer asegura que, si tuviese el dinero, lo haría.

Una mujer que cruzó la frontera de Marruecos a Ceuta el 30 y 31 de julio lo hizo huyendo de su expareja, quien la tenía amenazada de muerte. A pesar de haberlo denunciado en Marruecos, él no se presentaba a los juicios y continuaba acosándola. En su desesperación, dejó sus estudios y se unió al salto masivo hacia Ceuta, donde ha enfrentado dificultades, como dormir en la calle. Para evitar ser devuelta a Marruecos, busca casarse con alguien para obtener papeles. Un hombre le pidió 15.000 euros por el matrimonio, pero ella insiste en que lo pagaría si pudiera, con tal de empezar una nueva vida.

Cada una de las personas que cruzaron la frontera de Marruecos a Ceuta los pasados días 30 y 31 de julio tiene una historia que le ha impulsado a lanzarse al mar por una vida mejor. Uno de esos casos de desesperación es el de una mujer, que ha llegado a ofrecer dinero para que alguien se case con ella y poder quedarse en España. El motivo por el que no quiere volver a Marruecos es su expareja, que la tiene amenazada de muerte.

Antes de llegar a Ceuta, su vida ya estaba marcada por el miedo. Según ha relatado esta mujer a laSexta, su expareja la tenía amenazada de muerte.

"Él me ha intentado agredir varias veces. Le he denunciado en Marruecos, pero él después no se presenta a los juicios. Me para por la calle y me dice: 'O te casas conmigo o te mato'", explica.

Por eso, la mujer dejó sus estudios y el resto de su vida atrás, y se unió a este salto masivo. Desde entonces, nada ha sido fácil. "Estuve dos días en la calle durmiendo. Después me ha acogido una mujer, pero me echa de su casa cuando quiere...", comenta.

Ante esta situación de desesperación y con el miedo de que la devuelvan, ha pensado en una solución: casarse con alguien para obtener los papeles.

"Si yo me enterara de que algún hombre se quisiera casar conmigo a cambio de un precio no demasiado alto... Con tal de obtener los papeles, lo haría", plantea.

Ya ha encontrado a alguno que se ha querido aprovechar. Un hombre de 50 años le ha pedido 15.000 euros. "Me ha dicho que no hay rebaja porque me tiene que hacer muchos papeles. Me ha dicho que si quiero con él o con su hijo, pero que son 15.000 euros", sostiene.

Ella, desde la desesperación, insiste en que, si pudiera, lo pagaría. Todo con el fin de cruzar a la península, alejarse de su ex lo máximo posible e iniciar una nueva vida.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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