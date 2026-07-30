La madre de Noelia Castillo pide a la ONU que investigue si España protegió a su hija antes de la eutanasia

La madre de Noelia Castillo denuncia dos presuntas violaciones que desencadenaron su eutanasia: "Cuando leí su diario entendí muchas cosas"

¿Qué ha dicho? A través de Abogados Cristianos, la mujer presenta una queja ante la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y denuncia "la ausencia de una atención psiquiátrica efectiva y la falta de alternativas reales orientadas a la vida" por parte del Estado.

La madre de Noelia Castillo, quien recibió eutanasia en marzo en Barcelona, ha presentado una queja ante la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres. Solicita investigar si España protegió adecuadamente a su hija. Representada por la fundación Abogados Cristianos, busca que la ONU examine si el Estado incumplió su deber de proteger a una joven con trastornos mentales, discapacidad y antecedentes de violencia sexual antes de autorizar la eutanasia. La petición denuncia omisiones institucionales, como la falta de atención psiquiátrica efectiva y protección insuficiente, cuestionando la aplicación de la ley de eutanasia y la protección estatal hacia mujeres vulnerables.

La madre de Noelia Castillo, la joven a la que se aplicó la eutanasia el pasado marzo en Barcelona, ha presentado una queja ante la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y le ha pedido que investigue si España protegió de manera adecuada a su hija.

La fundación Abogados Cristianos, que representa a la madre (Yolanda Ramos), ha asegurado este jueves en un comunicado que, con esta iniciativa, pretende que la ONU investigue "si el Estado incumplió su deber de protección hacia una joven con graves trastornos mentales, discapacidad y antecedentes de violencia sexual antes de autorizar una decisión irreversible".

La petición se apoya en un relato sobre las circunstancias que llevaron a Noelia Castillo a pedir la eutanasia, que denuncia "omisiones institucionales" como "la ausencia de una atención psiquiátrica efectiva, una insuficiente protección, la precariedad económica y la falta de alternativas reales orientadas a la vida".

La comunicación cuestiona la aplicación de la ley de eutanasia y el cumplimiento por parte del Estado "de sus obligaciones internacionales de protección hacia una mujer víctima de violencia y en una situación de extrema vulnerabilidad".

"No desplegó la protección reforzada"

Entre los argumentos que utiliza para poner en duda la protección ofrecida por el Estado, se incluye que Noelia creció en un contexto "de grave vulnerabilidad social y económica" que llevó a su ingreso en un centro tutelado, y que fue víctima de una agresión sexual en grupo, además de tener diagnosticado un trastorno límite de la personalidad y una depresión crónica, entre otros.

Así, la madre sostiene que "España no desplegó la protección reforzada que debía garantizar a una mujer víctima de violencia, con graves trastornos mentales y en una situación de extrema vulnerabilidad, permitiendo que acabara accediendo a la eutanasia sin haber agotado todas las alternativas razonables orientadas a la vida".

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