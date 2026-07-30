Ahora

ÚLTIMA HORA

Sigue la evolución de los incendios en España

Denuncia

La madre de Noelia Castillo pide a la ONU que investigue si España protegió a su hija antes de la eutanasia

¿Qué ha dicho? A través de Abogados Cristianos, la mujer presenta una queja ante la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y denuncia "la ausencia de una atención psiquiátrica efectiva y la falta de alternativas reales orientadas a la vida" por parte del Estado.

La madre de Noelia Castillo denuncia dos presuntas violaciones que desencadenaron su eutanasia: "Cuando leí su diario entendí muchas cosas" La madre de Noelia Castillo denuncia dos presuntas violaciones que desencadenaron su eutanasia: "Cuando leí su diario entendí muchas cosas"laSexta
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La madre de Noelia Castillo, la joven a la que se aplicó la eutanasia el pasado marzo en Barcelona, ha presentado una queja ante la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y le ha pedido que investigue si España protegió de manera adecuada a su hija.

La fundación Abogados Cristianos, que representa a la madre (Yolanda Ramos), ha asegurado este jueves en un comunicado que, con esta iniciativa, pretende que la ONU investigue "si el Estado incumplió su deber de protección hacia una joven con graves trastornos mentales, discapacidad y antecedentes de violencia sexual antes de autorizar una decisión irreversible".

La petición se apoya en un relato sobre las circunstancias que llevaron a Noelia Castillo a pedir la eutanasia, que denuncia "omisiones institucionales" como "la ausencia de una atención psiquiátrica efectiva, una insuficiente protección, la precariedad económica y la falta de alternativas reales orientadas a la vida".

La comunicación cuestiona la aplicación de la ley de eutanasia y el cumplimiento por parte del Estado "de sus obligaciones internacionales de protección hacia una mujer víctima de violencia y en una situación de extrema vulnerabilidad".

"No desplegó la protección reforzada"

Entre los argumentos que utiliza para poner en duda la protección ofrecida por el Estado, se incluye que Noelia creció en un contexto "de grave vulnerabilidad social y económica" que llevó a su ingreso en un centro tutelado, y que fue víctima de una agresión sexual en grupo, además de tener diagnosticado un trastorno límite de la personalidad y una depresión crónica, entre otros.

Así, la madre sostiene que "España no desplegó la protección reforzada que debía garantizar a una mujer víctima de violencia, con graves trastornos mentales y en una situación de extrema vulnerabilidad, permitiendo que acabara accediendo a la eutanasia sin haber agotado todas las alternativas razonables orientadas a la vida".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. La Comunidad de Madrid vende el ático en Chamberí de Isabel Díaz Ayuso para la "reconstrucción de la sierra oeste tras el incendio"
  2. Interior deniega la petición del presidente de Ceuta de decretar la emergencia nacional por la crisis migratoria: "No es posible"
  3. Última hora de los incendios en España en directo | Madrid y Ávila salen de la emergencia nacional por los incendios forestales
  4. El juez presenta a Julio Martínez como "gestor de fondos" de Zapatero y describe una trama de 27 empresas que operaban con "contratos ficticios"
  5. Mueren dos niños de 10 y 15 años y la madre resulta herida de gravedad en un incendio en una vivienda de Benalmádena (Málaga)
  6. Muere el actor Manolo Solo, ganador de un premio Goya, a los 62 años