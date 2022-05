Froilán, hijo de la infanta Elena, ha sido víctima de un intento de asalto por parte de un grupo de delincuentes que tenían la intención de robar en la vivienda en la que se alojaba durante unos días, ubicada en la isla de Ibiza. Aunque varios medios han apuntado a la posibilidad de que pudiera tratarse de un intento de secuestro, laSexta ha podido saber que los ladrones ni siquiera sabían quién se encontraba dentro del domicilio, y que únicamente entraron con la idea de robar.

Según ha informado 'El Confidencial Digital', durante la estancia de Froilán en Ibiza se alojó en una de las urbanizaciones más lujosas de la isla. Fue en la noche del sábado cuando varias personas armadas y cubiertos con pasamontañas entraron en la casa en la que se encontraba pasando unos días no solo el nieto de Juan Carlos I, sino también varios amigos; entre ellos, Aitor Gutiérrez, hijo del exjugador del Real Madrid Guti.

No obstante, durante el intento de asalto no había nadie en la casa. Tras recibir un aviso urgente, agentes de la Guardia Civil se personaron en el domicilio, donde se comprobó la situación de la vivienda y la posibilidad de que hubiera alguien dentro, ya fueran los propios delincuentes o algún inquilino. Por el momento, no se ha logrado detener a los ladrones, que se dieron rápidamente a la fuga dejando en la casa, según ha detallado 'El Confidencial Digital', varios pasamontañas y un gas somnífero.

También se desconoce el número de personas exacto que participó en ese intento de asalto a la casa donde se alojaban Froilán y otras personas, aunque fuentes de la Guardia Civil han trasladado al medio que ha informado de este suceso que detrás de estos hechos podría estar una banda del crimen organizado dedicada a entrar a la fuerza en domicilios de zonas de lujo para sustraer objetos de gran valor.