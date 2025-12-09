Detenida la pareja de la mujer apuñalada en Ayamonte (Huelva): tenía denuncias previas por violencia de género

Los detalles La Guardia Civil lo ha localizado poco después de intentar quitarse la vida tras lanzarse al vacío desde un tejado, una vez había huido del lugar de los hechos.

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor del apuñalamiento de una mujer de 57 años en Ayamonte, su pareja sentimental, quien intentó suicidarse tras el ataque. El detenido, con antecedentes por violencia de género contra la misma víctima en 2021, se encuentra bajo custodia policial en el hospital. La investigación sigue en curso para esclarecer los hechos, que ocurrieron a las 13:25 horas, según Emergencias 112. La víctima fue trasladada al hospital Virgen Bella de Lepe y se encuentra estable. Las víctimas de violencia machista pueden pedir ayuda a través del teléfono 016 y otros recursos disponibles las 24 horas.

La Guardia Civil ha detenido a la pareja sentimental de la mujer de 57 años apuñalada este martes en la localidad onubense de Ayamonte como presunto autor de los hechos, el cual ha sido localizado poco después de intentar quitarse la vida tras lanzarse al vacío desde un tejado. El detenido, según ha informado la benemérita y ha recogido EFE, se encuentra bajo custodia policial en el centro hospitalario, donde se recupera de las heridas sufridas a consecuencia del intento de suicidio.

Además, el arrestado cuenta con antecedentes por un caso de violencia de género en 2021 contra la misma víctima, hechos por el que fue también detenido y se establecieron una medidas de protección, aunque actualmente la víctima no disponía de ninguna en vigor y habían reanudado su convivencia.

Asimismo, el instituto armado continúa con la investigación para el total esclarecimiento de los hechos, que según fuentes del servicio de Emergencias 112 de Andalucía ocurrieron sobre las 13:25 horas, momento en que recibieron una llamada alertando del apuñalamiento a una mujer en la calle Carmen de la localidad onubense.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Local y los servicios sanitarios, que procedieron a la evacuación de la herida hasta el hospital Virgen Bella de Lepe (Huelva). Por su parte, desde el Ayuntamiento de Ayamonte han apuntado a EFE que "la mujer está estable y fuera de peligro".

016, número contra la violenta machista

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.