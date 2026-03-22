El alto tren de vida de la estafadora 'Anita, la fantástica': de joyas de Tous a 10 billetes de 50 euros en la cartera

'Anita, la fantástica' "llevaba muchas joyas de la Tous, algún bolsito de Vogue (...), podía llevar 10 billetes de 50 euros en la cartera", cuenta Gloria Mateo, extrabajadora de la estafadora.

En este reportaje de Equipo de Investigación de 2024, el programa analizó el caso de 'Anita, la fantástica', quien durante 12 años trabajó como contable en una fábrica hasta que fue despedida por robo.

En el juicio, se demostró que Ana María sustrajo 257.645 euros de la caja cuando se encargaba de la contabilidad. Un delito de apropiación indebida por el que fue condenada a nueve meses de prisión por un delito.

No obstante, Ana no entró en la cárcel, y en 2011 abrió su primera agencia de viajes e, incluso, llegó a convertirse en presidenta de la Asociación de Comerciantes del Municipio. "Ella llevaba muchas joyas de la Tous, algún bolsito de Vogue (...), podía llevar 10 billetes de 50 euros en la cartera", recordó Gloria Mateo, excompañera de trabajo de Ana María, en este vídeo.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Anita, la fantástica' en atresplayer.