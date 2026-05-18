Los docentes bloquean en Barcelona el acceso a la Sagrada Familia en la quinta jornada de huelga

Docentes de Barcelona se concentran ante la Sagrada Familia con pupitres y reclaman mejores condiciones.

Mientras tanto... La segunda reunión de la mesa sectorial para tratar de reconducir la situación, prevista inicialmente para el martes, ha quedado aplazada hasta el miércoles por problemas de agenda de la consellera de Educación.

Más de 150 docentes bloquean el acceso al templo de la Sagrada Familia en Barcelona durante la quinta jornada de huelgas convocada por Ustec, Professors de Secundària, CGT e Intersindical. Los manifestantes, vestidos con camisetas amarillas y portando silbatos, protestan contra la política educativa del Govern y la consellera de Educación, Esther Niubó. En paralelo, se ha formado una cadena humana llevando mobiliario escolar desde la escuela la Sedeta hasta la Sagrada Familia. La delegada sindical de Ustec, Alba Ferran, destaca la necesidad de invertir más en educación pública. La reunión sectorial para abordar el conflicto se ha pospuesto al miércoles.

Más de 150 docentes están bloqueando el acceso al templo de la Sagrada Familia por la calle Marina en la quinta jornada de huelgas del nuevo ciclo de movilizaciones convocado por Ustec, Professors de Secundària, CGT e Intersindical, en esta ocasión en el Barcelonès.

Según fuentes sindicales, los manifestantes, que han colocado pupitres ante del templo a modo de protesta, llevan camisetas amarillas y silbatos y lanzan consignas contra la política educativa del Govern y la consellera de Educación, Esther Niubó, mientras los Mossos d'Esquadra se encuentran en la zona por si hay que actuar.

En paralelo, decenas de personas más hacen una cadena humana entre la escuela la Sedeta, en la calle Indústria, y el templo llevando mesas y sillas escolares hasta la Sagrada Familia, en previsión de realizar una clase improvisada al aire libre.

"Estamos ante la Sagrada Familia porque queremos escalar el conflicto y es una forma de hacerlo, enfocando que hay que invertir menos recursos en turismo e invertir en los derechos fundamentales como la educación pública", ha destacado la delegada sindical de Ustec en Barcelona, Alba Ferran.

Además, ha añadido que están "presionando a ERC y Comunes para asegurar que el nuevo presupuesto de la Generalitat incorpore las demandas necesarias" para implementar las reivindicaciones de la escuela pública.

La Sagrada Familia permanece más de dos horas cerrada

La Sagrada Familia ha podido reabrir sus puertas tras más de dos horas cerradas a causa de la protesta. Responsables del templo expiatorio han asegurado a EFE que devolverán el dinero a los visitantes que habían comprado entradas y no han podido acceder al mismo.

Una portavoz de la Sagrada Familia ha asegurado que a las 09:00 horas ha sido imposible abrir las puertas de la basílica y que la situación se ha mantenido así hasta pasadas las 11:00 horas de la mañana, por lo que se devolverá el dinero a los turistas que no han podido acceder al templo. El templo obra de Antoni Gaudí es el monumento más visitado de la ciudad de Barcelona y, por tanto, uno de los más concurridos.

Nueva reunión con Educación

La segunda reunión de la mesa sectorial para tratar de reconducir la situación, prevista inicialmente para el martes, ha quedado aplazada hasta el miércoles por problemas de agenda de la consellera de Educación, Esther Niubó.

En la última reunión del pasado jueves, el Departamento de Educación planteó 1.000 docentes más para reforzar la escuela inclusiva, pero no se salvó el principal escollo de la retribución. Los sindicatos convocantes de la huelga quieren mayores incrementos de las nóminas, pese a que el Govern ya acordó con UGT y CCOO un aumento de unos 3.000 euros más en cuatro años.

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