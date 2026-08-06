Igualdad exige a Juanma Moreno una reunión urgente tras ceder a Vox las competencias de violencia machista: "Es un desprecio a las víctimas"

Los detalles La ministra de Igualdad, Ana Redondo, pide una reunión urgente a Juanma Moreno y reclama que rectifique tras dejar en manos de Vox la supervisión de las unidades que valoran a las víctimas de violencia de género en Andalucía.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha solicitado una reunión urgente con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras delegar en Vox las competencias de violencia machista. En una carta, Redondo expresa su "profunda preocupación" por esta decisión, que considera una muestra de "falta de compromiso con las víctimas" y de "enorme trascendencia institucional y política". Además, en la red social X, instó a Moreno Bonilla a rectificar, calificando la cesión de competencias como una "irresponsabilidad política". Redondo advierte que esta medida puede afectar la gestión de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y solicita que la Junta vuelva a una "coherencia institucional" en la lucha contra la violencia machista.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha solicitado una reunión urgente con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, después de que el Gobierno andaluz haya dejado en manos de Vox las competencias de violencia machista.

En la carta remitida para pedir ese encuentro, Redondo reclama además una rectificación y expresa su "profunda preocupación" por una decisión que, a su juicio, "transmite falta de compromiso con las víctimas" y tiene una "enorme trascendencia institucional y política".

Además, la ministra ha publicado un mensaje en la red social X en el que reclama: "Moreno Bonilla debe rectificar ya". En él, denuncia que "ceder competencias en violencia de género a Vox es una irresponsabilidad política y un desprecio a las víctimas".

"No pararemos hasta revertir esta decisión que pone en riesgo décadas de consenso democrático y lucha por los derechos de las mujeres", ha escrito Redondo.

En la misiva, remitida también a la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, María Dolores López, y a la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Rosalía de los Ángeles Espinosa, la ministra advierte de que esta decisión puede afectar a la gestión de los fondos vinculados al Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Redondo señala que esos recursos están destinados a garantizar la prevención, la atención integral y la protección efectiva de las mujeres víctimas y de sus hijos e hijas, y reclama a la Junta que "retome la senda de coherencia institucional" mantenida hasta ahora en la lucha contra la violencia machista.

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