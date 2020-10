El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) denuncia una nueva campaña de malware en la que los estafadores suplantan a la DGT para hacerte llegar una supuesta multa de tráfico que resulta ser falsa.

Esta estafa preocupa especialmente porque consiguen suplantar el dominio web del Ministerio del Interior (interior.gob.es), acompañando dicho mensaje con el asunto 'Multa no pagada'.

El contenido del mensaje explica que el usuario que ha recibido dicho correo tiene una multa sin pagar, mostrando un enlace que da 'Acceso a la Sede Electrónica'. Allí, se descarga un archivo comprimido que compromete la seguridad del equipo.

Los consejos que nos dan desde INCIBE para no 'picar' con estos mensajes son no abrir correos que no hayas solicitado o que no esperes, no contestar a estos correos, desconfiar de los enlaces acortados y tener siempre actualizados tanto el sistema operativo como el antivirus.