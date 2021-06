El cuerpo de Olivia se halló el pasado 10 de junio. Han pasado 12 días desde entonces y un total de 57 desde que desaparecieron, ella y su hermana Anna junto a su padre Tomás Gimeno. Las posibilidades de encontrar nuevos cuerpos son cada vez más remotas. Así lo ha manifestado el delegado del Gobierno de Canarias, Anselmo Pestana. No obstante, desde la Guardia Civil insisten en que la investigación no cesará hasta que no se encuentren nuevas pruebas del caso. Su directora María Gámez se mostraba contundente: no se cerrará el caso.

En la misma línea se ha manifestado el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska asegurando que proveerán de los medios necesarios para seguir buscando a Tomás Gimeno y a su hija Anna en aguas canarias, incluso cuando el buque 'Ángeles Alvariño' deba abandonar la labor para continuar con sus otros compromisos. Un hito en la historia de nuestro país, en el que por primera vez se ha utilizado un barco de estas características para sondear el fondo marino y encontrar un cadáver.

Lo cierto es que aún no hay fecha para la marcha de este buque que ha trabajado incansable durante semanas. Sin embargo la Guardia Civil lleva días haciendo gestiones para tener otras alternativas. La principal opción sería un minisubmarino de propiedad privada y con capacidad para operar a una profundidad de hasta 2.180 metros.

Ahora mismo, el buque centra su búsqueda más al sur, a la vez que se ha alejado también de la costa. Se encuentra a unas seis millas de distancia (algo más de 9,5 kilómetros). Una cambio de zona que se fundamenta sobre la hipótesis de que Tomás Gimeno arrojase el teléfono al agua y él se lanzase después de navegar unas millas más. Así, el criterio de búsqueda más al sur es el que marca la corriente que acabó llevando su barco frente al puertito de Güímar.

Tanto la investigación como la familia de las pequeñas cree que Gimeno habría acabado con su vida después de matarlas, aunque según el portavoz de la madre de Anna y Olivia, la remota posibilidad de que Gimeno siga con vida y pueda volver a repetir su crimen es "lo que más la tortura". Así, hallar el cuerpo de Gimeno traería "paz" a la familia.