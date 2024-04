El alcalde de Badalona y expresidente del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, quien fue ingresado este pasado lunes en el Hospital Municipal de Badalona por problemas en el corazón, ya ha recibido el alta.

En un vídeo que ha grabado desde su despacho, Albiol ha contado cómo han sido las últimas 48 horas y, sobre todo, ha querido dar "las gracias a todos" por los miles de mensajes que ha recibido a través de las redes sociales.

Según ha contado, el martes salió del hospital y hoy ha vuelto para hacerse unas pruebas. "Estamos en esa fase de intentar arrancar den nuevo. Hasta mañana no voy a poder empezar", ha reconocido.

Albiol ha comentado que ha tenido "una arritmia potente". "No reaccioné como se esperaba a la medicación y he tenido que pasar a una segunda fase para intentar estabilizarme a través de un pinchazo en el corazón. Te lo paran y te lo vuelven a poner en funcionamiento. Ha salido bien", cuenta Albiol.

Además, relata que "no estoy al 100%, pero no tengáis la menor duda de que mañana jueves empezaré con mi rutina. No podré ir a 200km por hora, pero iré a 120km, que es lo permitido por la ley".

Albiol ha comentado que, ahora, ha suspendido casi todas sus actividades, pero ha asegurado que la semana que viene intentará "coger el ritmo a velocidad de crucero".