Nueva agresión homófoba a un joven al grito de "maricón" y a puñetazos. Esta vez, ha ocurrido en la localidad toledana de Velada, perteneciente a la comarca de Talavera de la Reina, durante la celebración de sus fiestas patronales.

El pasado sábado, 4 de septiembre, Miguel Ángel se disponía a abandonar el recinto en el que se encontraba celebrando las fiestas junto a un amigo y dos amigas cuando, al pasar por una multitud, una chica dijo "joder, ya me están rozando", a lo que él contestó: "No, tranquila, si ya nos vamos". Entonces, ella se dio la vuelta y replicó "ah no, tú qué me vas a estar tocando, si pierdes mucho aceite", a lo que él volvió a contestar "ya, ya lo sé, pero tranquila que esto a ti no te importa".

Tras esto, la presunta agresora le dijo "sí, que eres maricón" y se abalanzó sobre él para golpearle, pero el joven pudo pararla con la mano. No tuvo la misma suerte con el resto de agresores, amigos de la joven. Tres de ellos le lanzaron varios puñetazos y llegaron a tirarle al suelo. Así lo ha explicado la víctima en la entrevista que acompaña a estas líneas.

Después de recibir varios golpes en la cara, logró escapar del lugar agachado entre la muchedumbre y volvió a encontrarse con sus amigos, que le acompañaron a urgencias y a interponer una denuncia en la comandancia de la Guardia Civil. Al día siguiente, según nos ha explicado, tuvo que volver al hospital porque tenía la cara muy hinchada y amoratada, aunque afortunadamente no le provocaron ninguna fractura de gravedad.

Miguel Ángel también ha explicado a laSexta que sus agresores, que no son de Velada, estuvieron el bar que regenta en la plaza del pueblo y que les sirvió "muchas copas" durante toda la tarde. En este sentido, asegura que cuando le vieron en el recinto de las fiestas por la noche y le agredieron, le reconocieron y por eso le llamaron "maricón".

La Guardia Civil ha confirmado la denuncia por agresión homófoba y, según han informado fuentes del cuerpo a EFE, ya hay una investigación abierta para identificar a los posibles autores, así como las circunstancias de esta agresión.

Por su parte, en declaraciones a EFE, el alcalde de la localidad, José Luis Cebadera, ha mostrado su preocupación por estas agresiones y ha condenando esta actuación violenta al joven residente del pueblo, "estamos profundamente dolidos por este hecho, desde el Ayuntamiento se hace pedagogía para que no ocurran situaciones como la que nos ocupa".