Detienen a un hombre por agredir y retener en un coche a su pareja durante dos días

Los detalles Cuando fue liberada, la víctima presentaba múltiples lesiones por todo el cuerpo, destacando las sufridas en el rostro, teniendo incluso quemaduras en la cavidad bucal provocadas por un cigarrillo.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de agredir y retener a su pareja durante dos días. La madre de la víctima alertó a las autoridades tras recibir fotos de su hija con lesiones faciales y un mensaje pidiendo ayuda urgente. La mujer fue agredida en Madrid y trasladada por varias provincias, permaneciendo bajo el control del agresor. Fue liberada cerca de la frontera con Portugal, presentando múltiples lesiones. El hombre fue arrestado por delitos de detención ilegal, lesiones y violencia de género, y se decretó su ingreso en prisión. La investigación reveló que el agresor intentó ocultar las lesiones de la mujer.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por agredir a su pareja y retenerla contra su voluntad durante dos días. La madre de la víctima fue quien dio la voz de alarma tras recibir varias fotografías de su hija en las que apreciaba numerosas lesiones en el rostro y un mensaje pidiendo ayuda urgente manifestando que temía por su vida.

El detenido agredió a su pareja sentimental en Madrid y la retuvo contra su voluntad durante dos días, desplazándola asimismo en un coche por varias provincias españolas bajo el control permanente de su agresor. Según ha informado la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Madrid en un comunicado, la víctima estaba "sometida a un intenso estado de miedo" mientras el agresor le impedía "abandonar el vehículo y comunicarse con otras personas".

Cuando fue liberada, presentaba múltiples lesiones por todo el cuerpo, destacando las sufridas en el rostro, teniendo incluso quemaduras en la cavidad bucal provocadas por un cigarrillo.

La investigación comenzó el pasado 21 de junio cuando una mujer se personó en dependencias policiales manifestando que su hija podía encontrarse retenida contra su voluntad por su pareja sentimental, aportando diversas fotografías en las que aparecía con numerosas lesiones de gravedad en el rostro, así como un mensaje de audio en el que solicitaba ayuda de manera urgente y manifestaba que temía por su vida.

Ante la gravedad de los hechos y la posibilidad de encontrarse ante una privación ilegal de libertad con grave riesgo para la integridad física de la víctima, se estableció de manera inmediata un dispositivo policial en coordinación con distintos organismos y unidades policiales

En el transcurso de la investigación, se llegó a contactar con el presunto agresor, llegando a manifestar que iba a abandonar el territorio nacional junto con la víctima.

Localizado y detenido en la frontera de Zamora con Portugal

Los agentes pudieron determinar que este individuo se había desplazado desde Madrid, por varias provincias como Ávila, Valladolid y Zamora. Apenas un día después de la denuncia, se procedió a la localización de su vehículo en la provincia de Zamora, muy próximo a la frontera con Portugal, procediendo a su detención y a la liberación de la víctima.

La mujer presentaba numerosas lesiones evidentes, siendo trasladada de forma urgente a un centro hospitalario. Por todo ello, se procedió inmediatamente a la detención del hombre, como presunto responsable de los delitos de detención ilegal, lesiones y violencia de género. Tras su paso a disposición judicial, se decretó su inmediato ingreso en prisión.

Una vez se procedió al registro del vehículo, se pudo comprobar que el detenido había adquirido prendas de ropa para que la víctima se cambiara en el interior, ya que las que vestía tenían manchas de sangre.

Igualmente, realizó diversas compras de agua y otros productos con los que, de forma reiterada, le lavó el rostro con la finalidad de eliminar la sangre y tratar de ocultar las evidentes lesiones que presentaba. Además, se intervino un rollo de cuerda, otro de film negro y varios botes de limpia tapicerías.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.