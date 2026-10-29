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Continúan los trabajos en la zona cero de la tragedia ferroviaria en Urda (Toledo)

Accidente de tren en Toledo

Adif avisó en repetidas ocasiones de fallos de señalización en el tramo de Urda donde ha ocurrido el accidente

El contexto La cuenta de X de INFOAdif recoge numerosas incidencias en el entorno de la estación de Urda en la que ha tenido lugar el accidente ferroviario en el que han muerto al menos 68 personas.

Personal de rescate trabaja en el lugar de la colisión de dos trenes de alta velocidad entre las localidades de Mora y Orgaz, cerca de Toledo, España Personal de rescate trabaja en el lugar de la colisión de dos trenes de alta velocidad entre las localidades de Mora y Orgaz, cerca de Toledo, EspañaReuters
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Adif ha reportado numerosas incidencias por problemas de señalización en el área afectada por el accidente de tren de Urda, en Toledo, que acabó con al menos 68 personas fallecidas. Revisando las publicaciones de la cuenta oficial de INFOAdif en la red social X, comprobamos que se han producido al menos nueve incidencias de señalización en el entorno de Urda, incluyendo también zonas como Malagón, Mora y Orgaz.

La primera de esas publicaciones es del 29 de mayo de 2024, cuando se informaba de "retrasos en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por una incidencia que afecta a la señalización entre Urda y Malagón". "Se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible", añadían. Ese año hubo otras dos incidencias por señalización entre Urda y Malagón, retrasos que, en uno de los casos, fueron de una media de 25 minutos.

En 2025 hubo otras dos incidencias por la señalización, en un caso por una avería en los sistemas entre Yeles y Urda y en otro, entre Malagón y Urda.

Sin embargo, es este año cuando más incidencias se han registrado en la señalización en Urda, con hasta cuatro eventos señalados en esta cuenta referidos a la señalización. En todos ellos, se habla de "retrasos" en la línea Madrid-Andalucía por una "incidencia en los sistemas de señalización" entre Urda y Malagón, Mora y Orgaz. La más reciente, del 7 de julio.

Además de estas incidencias, observamos otras que tienen que ver con robos de cable, incendios próximos a la infraestructura, incidencias en los propios trenes, o en los desvíos de vía. En una de las averías, Adif llegó a "reducir la velocidad entre Urda y Yeles" debido al "gran número de trenes" que circulaban ese día (1 de agosto de 2025) y "la persistencia de la avería".

También se registró una incidencia en el sistema LZB que dificultaba el tráfico ferroviario entre La Sagra y Mora.

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