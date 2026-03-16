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Junto a la Subdelegación del Gobierno

Falsa alarma en Cuenca: los TEDAX inspeccionan una mochila sospechosa y levantan el cerco al centro de la ciudad

Los detalles Tras el hallazgo, que se ha producido sobre las 17:00 horas, en el centro de Cuenca se ha activado un amplio dispositivo de seguridad e, incluso, se ha puesto en marcha el protocolo preventivo ante un posible artefacto explosivo.

Falsa alarma en Cuenca: los TDAX inspeccionan una mochila sospechosa y levantan el cerco al centro de la ciudadFalsa alarma en Cuenca: los TDAX inspeccionan una mochila sospechosa y levantan el cerco al centro de la ciudadAgencia EFE
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Durante la tarde de este lunes, los ciudadanos de Cuenca han vivido una auténtica escena de pánico después de que apareciera una mochila sospechosa y abandonada en las inmediaciones de la Subdelegación del Gobierno. Sin embargo, tras una inspección realizada por un grupo de los TEDAX de la Policía Nacional, se ha confirmado que no había peligro. Ha sido una falsa alrma.

Tras el hallazgo, que se ha producido sobre las 17:00 horas, en el centro de Cuenca se ha activado un amplio dispositivo de seguridad e, incluso, se ha puesto en marcha el protocolo preventivo ante un posible artefacto explosivo.

Concretamente, la mochila, de color amarillo y negro, fue localizada, según 'El Diario Digital de Cuenca', en la calle Gregorio Catalán Valero.

Como era imposible hacer una inspección ocular del interior del bulto, han tenido que llamar a los TEDAX, que se han desplazado desde Madrid. Además, se ha movilizado a agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Local, los Bomberos y efectivos de la USECIC, para asegurar el perímetro y permitir el trabajo de los agentes especializados en explosivos.

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