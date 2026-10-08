Los abogados de Christa Pike piden la cadena perpetua tras sobrevivir a dos inyecciones letales: "¿Cuánto sufrimiento hace falta?"

Después de que los médicos se plantearan desconectarla de su soporte vital al no tener prácticamente actividad cerebral, Christa Pike, la condenada a muerte que sobrevivió a dos inyecciones letales, ha despertado. Sus abogados piden que se le conceda la cadena perpetua.

Christa Pike, la mujer que sobrevivió a dos inyecciones letales en el estado de Tennessee, se ha despertado en el hospital. Lo primero que dijo nada más despertar, según sus abogados, fue 'dónde estoy y quiénes son ustedes'.

Lo ha hecho después de que sus médicos incluso se hubieran llegado a plantear desconectarla de su soporte vital, ya que Pike prácticamente no tenía actividad cerebral.

Sus abogados hacen un último llamamiento: "Tenemos que preguntarnos: ¿Cuánto sufrimiento hace falta?". Por ello, piden que se conceda la cadena perpetua a Pike, después de que sus venas cedieran a los erráticos pinchazos de la inyección letal.

Mientras tanto, Christa permanece esposada a su cama y bajo una estricta custodia policial. Ella nunca quiso morir por inyección letal, ya que había pedido la muerte por un pelotón de fusilamiento compuesto por mujeres, lo que el estado de Tennessee le denegó al no estar permitido.

En este momento, Pike tiene un coágulo sanguíneo, no puede tragar ni mover los brazos, además de que tiene las manos muy hinchadas. Su equipo legal afirma que ya avisaron de que esto podía ocurrir porque Pike tenía las venas muy pequeñas y un problema en la sangre.

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