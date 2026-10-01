Una presa condenada a muerte en Tennessee (EEUU) sobrevive a dos inyecciones letales

El contexto Christa Pike llevaba casi tres décadas en el corredor de la muerte en Tennessee tras ser condenada a muerte en 1996 por un asesinato.

Christa Pike, condenada a muerte en Tennessee desde 1996 por asesinato, sobrevivió a su ejecución tras recibir dos dosis de pentobarbital. El Departamento Correccional de Tennessee confirmó que, aunque se siguió el protocolo legal durante la ejecución, Pike fue trasladada a un centro médico para recibir tratamiento. A pesar de que el Tribunal Supremo había levantado una suspensión previa, permitiendo la ejecución, Pike continuó respirando durante casi una hora después de las inyecciones. Los abogados de Pike informaron que está siendo tratada en un hospital, aunque su estado de salud es desconocido.

El Departamento Correccional del estado de Tennessee (EE.UU.) confirmó en la noche de este miércoles que la condenada a muerte Christa Pike sobrevivió a las dos dosis letales administradas en la tarde del miércoles durante su ejecución y que fue trasladada a una instalación médica para recibir tratamiento.

La autoridad de las prisiones del estado mantuvo que se siguió el protocolo establecido por la ley para la ejecución de Pike y afirmó que no se permiten "procedimientos adicionales" más allá de los que se realizaron durante la ejecución, que contempla dos tandas de la inyección letal de pentobarbital. "Christa Pike ha sido transportada a un centro médico fuera de las instalaciones", agregó el comunicado.

El Departamento también destacó que el "químico de la inyección letal protocolario ha sido efectivo de manera consistente".

Christa Pike llevaba casi tres décadas en el corredor de la muerte en Tennessee tras ser condenada a muerte en 1996 por un asesinato. La ejecución, programada para este miércoles, comenzó después de que el Tribunal Supremo levantara una suspensión dictada horas antes por un tribunal federal de apelaciones, dejando nuevamente vía libre al estado para aplicar la pena capital.

Sin embargo, tras las dos tandas de pentobarbital Pike continuó con vida y los testigos pudieron escuchar su respiración durante casi una hora antes de ser obligados a abandonar el lugar, en un episodio para el que, según los propios periodistas presentes, el protocolo de Tennessee no parece establecer qué hacer.

Según un comunicado de los abogados de Pike recogido por medios locales, la mujer está recibiendo tratamiento en un hospital pero desconocen su estado de salud.

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