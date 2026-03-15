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La abogada de la familia de Francisca Cadenas: "Hemos defendido asesinato y más delitos que para nosotros concurren"

¿Por qué es importante? El auto desvela, según detalla Prensa Ibérica, que a Francisca la amordazaron, le ataron las manos y la desnudaron de cintura para abajo. Junto a los restos del cuerpo habrían encontrado bridas y una cuerda.

La abogada de la familia Meneses Cadenas atiende a los medios de comunicación este sábado a la salida de los juzgados de la localidad extremeña de Villafranca de los Barros.

La abogada de la familia de Francisca Cadenas, Verónica Guerrero, ha considerado que en el caso concurren más delitos, no solo el de asesinato por parte de los dos hermanos ya en prisión, a la vista del atestado de la UCO. "Hemos defendido asesinato y más delitos que para nosotros concurren a la vista de lo que es la lectura del atestado de la UCO", ha declarado.

Los vecinos de Hornachos han salido la tarde de este domingo a las calles en el más absoluto silencio para condenar el asesinato de su vecina Francisca Cadenas, cuyo cuerpo nunca llegó a salir del municipio. Desaparecida desde el 9 de mayo de 2017, sus restos siempre estuvieron enterrados en el municipio. En concreto, en el patio de sus vecinos conocidos como 'Juli' y 'Lolo', ubicado tres casas por encima de la de su familia.

Este domingo, 24 horas después de la declaración ante el juez de los acusados, el auto desvela, según detalla Prensa Ibérica, que a Francisca la amordazaron, le ataron las manos y la desnudaron de cintura para abajo. Junto a los restos del cuerpo habrían encontrado bridas y una cuerda. La autopsia preliminar detalla que habría sido asesinada a golpes y descuartizada porque tenía traumatismos en cráneo, cara y costillas.

Por su parte, el abogado de Julián González, Pepe Duarte, ha dicho que "pueden ser unas fracturas post mortem, simplemente de colocación de cuerpo, ya veremos en qué quedan esas lesiones". De no ser así, se confirmaría que esas múltiples lesiones son previas a la muerte.

Además, este mismo medio afirma que los hermanos tendrían una obsesión sexual con ella. Por eso, no estaría claro que Manuel, ya exculpado por su hermano, no participase en el crimen de Francisca. Hasta que se esclarezcan los hechos, ambos continúan en prisión provisional por riesgo de fuga y destrucción de pruebas.

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