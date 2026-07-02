Un pueblo de Castellón denuncia el "cambiazo" de un retablo del siglo XVI: llevaban siete años mirando una fotocopia de la Virgen de Montserrat

Los detalles El 'cambiazo' fue descubierto por una turista experta en arte durante una visita a la Iglesia. Al contemplar la tabla, se dio cuenta de que era "una copia mala", lo cual alertó a los vecinos y al Ayuntamiento.

Durante siete años, los vecinos de Corte de Arenoso, Castellón, contemplaron un retablo falso sin saberlo. La revelación ocurrió cuando se retiró una tabla del siglo XVI de la parroquia, descubriendo que la pieza original había sido reemplazada por una copia sin notificación a las autoridades locales. La obra, una representación de la Virgen de Montserrat, formaba parte del retablo de San Vicente Ferrer de Segorbe y fue devuelta a su ubicación original por el Obispado de Segorbe-Castellón. El descubrimiento fue hecho por una turista experta en arte, lo que provocó indignación en el pueblo. El Ayuntamiento, liderado por el alcalde Florencio Catalán, planea acciones legales para recuperar el retablo.

Llevaban siete años contemplando un retablo falso. Es la realidad a la que han tenido que enfrentarse los vecinos de Corte de Arenoso (Castellón) después de que al retirada de una tabla del siglo XVI en la parroquia de la localidad haya destapado que la pieza original había sido sustituida por una copia sin que las autoridades locales estuvieran informadas.

Se trata de una representación de la Virgen de Montserrat que, según los expertos, formaba parte del retablo de San Vicente Ferrer de la antigua iglesia de la Sangre de Segorbe, a unos 70 kilómetros de la localidad, de donde desapareció durante la Guerra Civil hasta terminar en Cortes de Arenoso. Ahora, el Obispado de Segorbe-Castellón ha explicado que la pieza ha regresado a su emplazamiento original.

El 'cambiazo' fue descubierto por una turista experta en arte durante una visita a la Iglesia. Al contemplar la tabla, se dio cuenta de que era "una copia mala", lo cual alertó a los vecinos y al Consistorio.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Corte de Arenoso denuncia que no han sido informados de la retirada y que tomará medidas legales para recuperar el retablo. "Lucharemos todo lo posible para que vuelva y si no puede ser miraríamos otras opciones", afirma el alcalde, Florencio Catalán, a laSexta.

Una indignación que comparten los vecinos. "Nos sentimos engañados, es como si dijeran: 'estos ignorantes no se van a enterar'", lamenta un cortesano. Ahora, todo el pueblo espera que la batalla judicial que se prevé entre el Ayuntamiento y el Obispado acabe con el retablo original de vuelta en Corte de Arenoso.

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