Hasta 65 horas esperando por una cama: Urgencias colapsadas a la espera del pico de la gripe

En plena ola de gripe, una docena de comunidades autónomas tienen ya Urgencias colapsadas. En el Hospital Clínico de Valencia, hay pacientes que han llegado a esperar hasta 65 horas por una cama y faltan sillas y camillas para facilitar esas esperas. Una situación similar a la que se repite en más puntos de España, a pesar de que aún no hemos alcanzado el pico epidémico.

La congestión hospitalaria se traduce ya en pacientes en los pasillos, hacinados en habitaciones y, según los sindicatos, incluso en los despachos. "Están metiendo camas en despachos de médicos o de supervisores, ya han apartado tres habitaciones; en una caben cinco, en otra caben tres... Van tapando huecos como pueden", explica José Bonilla, delegado del sindicato CSIF en el citado hospital valenciano.

Y con tanto lío en Urgencias, colapsa todo: "Horrible. Ayer operaron a mi padre, esta mañana me han llamado para que viniera y no sabían dónde lo tenía", denuncia la familiar de una paciente.

Mientras tanto, en el Severo Ochoa, en Leganés, la gripe también gana. "Tenemos 70 pacientes pendientes de ingreso, pasillos en las Urgencias...", relata Raúl Romero, delegado de Comisiones Obreras en dicho hospital madrileño. "Desde la Dirección del centro se han movilizado todos los recursos posibles y se han hecho las contrataciones posibles, pero el hospital no da más de sí", lamenta.

En total, según el sindicato de Enfermería SATSE, 12 comunidades autónomas -las marcadas en rojo en el mapa del vídeo que ilustra estas líneas-, tienen problemas en sus Urgencias como consecuencia de la gripe. La situación no es crítica, pero no es buena y todo indica que va a ir a más. "Lo peor de todo ello es que no estamos en el pico en número de infecciones y la situación sabemos positivamente que se va a agravar más", advierte María José García, portavoz de SATSE.

El pico aún no llega

Y es que la proliferación de casos que tenemos ahora mismo no quiere decir que estemos todavía en la cresta de la ola de la gripe. De hecho, esta temporada, los contagios están subiendo todavía, en un momento en que el año pasado ya habíamos pasado el pico, que se produjo a finales de las vacaciones de Navidad. Este año, en cambio, hemos vuelto a la rutina después de las fiestas con una incidencia menor, pero más contagios, y va a seguir así un tiempo más.

"Desde hace un tiempo, unas dos semanas y media, van subiendo en su circulación y es previsible que esta actividad, que es desigual en función de las comunidades autónomas, vaya subiendo a lo largo de las próximas semanas", explica José María Eiros, director del Centro Nacional de la Gripe de Valladolid.

Se dan factores como una menor vacunación y el regreso al colegio, al instituto y al trabajo, unido el frío de estos días, concentra a todos aún más durante el descanso y el ocio.

No obstante, no es nada raro, lo que estamos viviendo este año es la gripe comportándose como antaño, antes de que la pandemia del COVID-19. "Aunque ahora mismo nos esté alarmando es algo que ocurre anualmente, se está comportando tal y como se estaban comportando los picos epidemiológicos en años previos a la pandemia", señala el epidemiólogo Estanislao Nistal. Así, la gripe está haciendo su particular agosto en pleno mes de enero.