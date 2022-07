En España, el 50% de las solicitudes de asilo están basadas y fundamentadas por pertenencia al colectivo LGTBI+ y por cuestiones de género. En Europa, casi la mitad de las personas homosexuales y trans se han sentido discriminadas: una de cada cuatro ha sufrido agresiones o amenazas en los últimos 5 años. En el mundo, actualmente hay 70 países que penalizan la homosexualidad, en once de ellos con pena de muerte.

"Miedo, no. Terror". Esa es la razón por la que una refugiada por su orientación sexual habla con laSexta pero pide que se oculte su rostro y su nombre. Tiene miedo a represalias. Es venezolana y en su país ser lesbiana le condicionó la vida: "He sido rechazada tanto por familiares como por amigos y fui rechazada en los liceos, donde estudiaba, en trabajos...". Llegó a ser perseguida y amenazada de muerte.

"Tuve que esconderme durante cinco meses". Decidió huir y metió su vida "en dos maletas". Una vez en España, solicitó protección internacional para comenzar una nueva vida.

Desde la ONG Rescate le apoyaron en los trámites y ahora ve su futuro con otros ojos. También lo hace Sanny, que tuvo que dejar su país, Perú, por ser una persona trans. "He pasado por cómo me miran o por cómo me preguntan: '¿cómo te trato, como sobrino/a, hijo/a, qué te digo?'... Como no sabía nada de transición yo les decía: 'como tú veas'. Y como me veían niña, como niña me trataban". En unas semanas comenzará aquí su transición. "Siento que he perdido mucho, he tenido que esperar más de 20 años para poder hacerlo". A pesar de eso, nos cuenta, se siente feliz y con fuerza y ánimo para comenzar a vivir la vida con la que siempre soñó... siendo la persona que realmente es.