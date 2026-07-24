Ayuso llama "mamarracho" al delegado del Gobierno por criticar su petición de emergencia y le acusa de "calentar el ambiente": "Allá él"

¿Qué ha dicho? La presidenta madrileña ha llamado a dejarse de "estupideces" ante el fuego y llama a "salvar vidas, casas e historias de miles de familias que viven una catástrofe". "Luego ya volveremos a la refriega de siempre", dice.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha respondido al delegado del Gobierno, Francisco Martín, quien criticó su petición de declarar la "situación operativa tres" por incendios forestales. Ayuso afirmó que la prioridad es salvar vidas y propiedades, y pidió colaboración entre administraciones. Aunque evitó responder a las críticas del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre las políticas del PP, destacó la buena coordinación entre comunidades y el Estado en la gestión de la crisis. La declaración de emergencia de interés nacional fue finalmente aprobada debido a la gravedad de los incendios en Madrid y Ávila.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha respondido al delegado del Gobierno en la región después de que Francisco Martín asegurase, tras la petición de la 'popular' de declarar la "situación operativa tres", que se estaba hablando de "una cosa muy seria como para resolverla en una carta de tres párrafos para poder poner un tuit".

En palabras ante los medios, la presidenta madrileña ha sido contundente en su respuesta: "El primer mamarracho que se ponga en medio a calentar el ambiente, allá él. Buscamos la colaboración de todos, luego ya volveremos a la misma refriega de siempre".

"Lo que estamos haciendo es conforme a la ley. La prioridad es salvar vidas y dejarnos de estupideces. Salvar casas, historias y propiedades de miles de familias que viven una catástrofe de esta magnitud", ha expuesto.

En relación a las palabras de Óscar Puente, ministro de Transportes, acusando a las comunidades autónomas del PP de reducir impuestos y de recortar servicios públicos para luego pedir al Estado que "les resuelva la papeleta", Ayuso ha preferido no responder.

La presidenta, eso sí, ha afirmado que la coordinación entre administraciones "está siendo buena": "Es necesaria y por varios motivos. Son tres comunidades autónomas y hay riesgo para la vida. Cuando hay este volumen de personas o confinadas o desplazadas es cuando el Estado ha de estar".

"Del mismo modo que nos pide ayuda a las comunidades autónomas, que hemos estado trabajando en Ávila, en Guadalajara y en Toledo. Y del mismo modo que ellos han pedido ayuda a la Unión Europea", ha insistido Ayuso.

Todo, después del post en X de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En uno en el que solicitaba la "declaración de la situación operativa tres de interés nacional por la gravedad y simultaneidad de incendios forestales". Además, apuntaba a la "posibilidad de que un gran incendio de Ávila" agravase la situación en San Martín de Valdeiglesias.

Tal mensaje fue respondido por Francisco Martín, delegado del Gobierno en la región, en la Cadena Ser: "Hablamos de una cosa muy seria. Esto no funciona así. Estamos hablando de muchas vidas, de mucho patrimonio, de muchos recursos y hay que trabajar con seriedad".

Como consecuencia de la evolución de los incendios forestales declarados en Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y Burgohondo (Ávila), el Gobierno ha declarado la emergencia de interés nacional en el territorio de la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León).

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