Ayuso califica de "catastrófica" la situación: "Nos encontramos ante el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid"

¿Qué ha dicho? La presidenta de la Comunidad de Madrid ha reconocido que todavía es pronto para conocer el alcance de este incendio que continúa activo. "Estamos en riesgo extremo", ha advertido.

Isabel Díaz Ayuso ha descrito como "catastrófica" la situación de los incendios en la Comunidad de Madrid y Ávila, que han llevado a declarar la emergencia nacional. La presidenta ha indicado que la prioridad es "salvar vidas" mediante desalojos en zonas de riesgo. Nueve centros de salud han cerrado, reforzando la atención en hospitales. Ayuso ha confesado que enfrentan el peor incendio en la historia de la comunidad y están planificando ayudas para los municipios afectados. Con una "tormenta perfecta" de altas temperaturas y viento, la situación sigue siendo crítica, con 19.000 evacuados y 6.000 hectáreas quemadas.

Isabel Díaz Ayuso ha calificado de "catastrófica" la situación por los incendios de la Comunidad de Madrid y de Ávila que han obligado a declarar la emergencia nacional.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha explicado que ahora la prioridad que tienen es la de "salvar vidas", desalojando aquellas zonas donde existe un riesgo de que el fuego llegue a las viviendas.

Además, ha indicado que han tenido que cerrar nueve centros de salud, explicando que, ante esta situación, están reforzando la atención en "todos los hospitales de la red" madrileña.

"Nos encontramos ante el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid", ha asegurado, confesando que esto es algo que les está "costando asumir".

Ahora, ha señalado que están planificando cómo, a través del plan de inversión regional, van a ponerse en marcha líneas específicas para ayudar a los ayuntamientos y municipios que se vean afectados por el incendio.

"Todavía es pronto para conocer su alcance", ha advertido, recordando que sigue muy activo. "Estamos ante una situación inédita", ha recalcado.

Ayuso ha destacado que se ha producido una "tormenta perfecta" en la que han coincidido temperaturas altísimas con un viento que no da tregua. "Además, con el infortunio de que se han unido y multiplicado tres incendios", ha añadido.

Por tanto, ha dejado claro que todavía quedan por delante horas complicadas. "Estamos en riesgo extremo", ha advertido, recalcando su compromiso con todos los afectados. "Nuestra prioridad es recuperar estas maravillosas zonas lo antes posible", ha contado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha señalado que, aunque las 6.000 hectáreas quemadas no serían "tanto" en otras zonas, en una comunidad como esta, de "alta concentración de viviendas y de población", es una "catástrofe".

"Hablamos de decenas de viviendas. 19.000 evacuados o confinados", ha lamentado, destacando que se han evacuado ya cuatro municipios, algo que nunca antes habían vivido.

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