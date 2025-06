Cae el respaldo, pero suben las bodas: la paradoja del matrimonio igualitario en España

Este mes se cumplen 20 años desde que España aprobara el matrimonio entre personas del mismo sexo, una conquista social que marcó un antes y un después en los derechos civiles del país. La Ley 13/2005, que modificó el Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, fue aprobada el 30 de junio de 2005, convirtiendo a España en uno de los primeros países del mundo en reconocer este derecho.

Dos décadas después, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero —quien lideró el Gobierno que impulsó la ley— y el actual presidente Pedro Sánchez han querido reivindicar este avance.

Zapatero recuerda los ataques que recibió entonces: "Me acusaron de ser el diablo porque iba a acabar con las familias. Había muchos obispos. Curiosamente, 20 años después han vuelto a salir, a pedir elecciones otra vez… ¿Por qué no lo hicieron con Franco?", se preguntó, en alusión al doble rasero histórico de algunos sectores conservadores.

Por su parte, Pedro Sánchez ha destacado el papel de la sociedad española en aquel momento histórico: "Fuimos valientes como sociedad, y cuando dimos ese paso y dijimos basta, es verdad que la sociedad acompañó. Duele recordar manifestaciones que una minoría llenó de gritos, de miedo al cambio. En aquel momento nos habrían llamado wokes".

Hoy, el 78% de la población española apoya el matrimonio igualitario, aunque este respaldo ha descendido cuatro puntos en los últimos dos años. Sin embargo, los datos muestran una realidad positiva: las bodas LGTBIQ+ han aumentado notablemente. En 2023 se celebraron 6.700 enlaces, cinco veces más que en 2005. En total, 75.000 parejas del mismo sexo se han casado en estos 20 años, mientras que los matrimonios entre hombres y mujeres han descendido un 20%.

De la invisibilidad a la normalización

En estos 20 años, también ha cambiado la forma de vivir y celebrar el amor. Jesús y Plácido, pareja desde hace cinco años, sellaron su unión este sábado —justo en el aniversario de la ley— entrando a la carrera, entre risas y vítores de familiares y amigos.

Mercedes, conocida en redes como @lacasamentera, recuerda los inicios con emoción: "En las primeras bodas me decían: 'es que no va ni mi padre'. Hoy ves a las parejas casándose con sus padres, y no hay ninguna diferencia".

Para María Pigareva, jefa del departamento comercial de la Masía de Lucy, el cambio ha sido profundo: "Lo que ha cambiado es la forma de ver el amor. A la gente le daba miedo enseñar ese amor al mundo. Hoy ya no".

Una libertad que atrae al mundo

España no solo ha avanzado internamente. Cada vez más extranjeros eligen el país para casarse, atraídos por su legislación y su ambiente inclusivo. Mónica y Ana, recién casadas y de vuelta de su luna de miel, resumieron el espíritu de esta ley con una frase sencilla, pero contundente: "Que cada uno pueda amar a quien quiera y casarse con quien quiera".

Veinte años después, España no solo celebra una ley: celebra el amor, la libertad y la valentía de haber dado un paso que cambió su historia.