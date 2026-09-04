Siembran el pánico amenazando con un cuchillo en Barcelona: intentaban robar a la gente que salía de una discoteca

Los jóvenes esperaban a las puertas del local y, ahí, amenazaban usando dicha arma. Uno de ellos ya contaba con antecedentes por hechos similares.

En Barcelona, tres jóvenes decidieron salir por la noche portando un cuchillo de grandes dimensiones, causando el pánico entre la gente que se encontraban.

Leo Álvarez expone que han sido detenidos y que, además, uno de ellos ya tenía antecedentes por hechos similares. El periodista señala que el grupo de jóvenes no estaban pasando "una noche de cachondeo" sino que estaban robando.

Los jóvenes iban a discotecas, a altas horas de la madrugada, para ver si podían robar algo a personas que salían de la discoteca. "Al final los Mossos d'Esquadra les han detenido", señala Álvarez.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, uno de los jóvenes llevaba el arma escondida en el pantalón y, después de sacarla para amenazar a la gente, se la volvía a guardar en el mismo sitio.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido