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A sus 67 años

Desahucian a Adolfo, su hija y su nieta de cuatro años de su casa en Vallecas pese a los intentos de los vecinos por impedirlo

Los detalles Adolfo vivía de alquiler en dicho barrio madrileño, pero en 2019 el propietario de la vivienda dejó de pagar la hipoteca y ahora la casa se la ha quedado el banco.

Desahucian a Adolfo, de 67 años, de su casa en Vallecas.
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Adolfo, de 67 años, ha sido desahuciado de la casa en la que vivía junto a su hija y su nieta de cuatro años en Vallecas, Madrid. Esta era la cuarta vez que intentaban desalojar la vivienda, y ha terminado siendo la definitiva.

Después de varios aplazamientos y de una semana de prórroga lograda gracias a la movilización vecinal, la familia ha sido finalmente desahuciada de la vivienda.

Vecinos y colectivos de plataformas antidesahucios han intentado impedirlo, llegando incluso a encerrarse en una sucursal de CaixaBank para protestar contra una de sus filiales inmobiliarias: Building Center, que ha adquirido la casa de Adolfo y es quien pide esta orden de desahucio.

En las imágenes, se muestra a más de una decena de agentes de la Policía Nacional, ataviados con casco o chaleco antibalas, instigando a un muro humano a desbloquear la puerta del domicilio. Sin embargo, pese a sus esfuerzos, no han logrado evitar el desalojo.

Adolfo vivía de alquiler, pero en 2019 el propietario dejó de pagar la hipoteca y ahora la casa se la ha quedado el banco.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Vallecas (PAH Vallekas), han compartido en sus redes sociales vídeos en los que han ido retrasmitiendo cómo se producía este desalojo. Uno de sus miembros ha admitido que, aunque sabían que era difícil poder pararlo hoy, el objetivo era "dar la batalla y complicar las cosas".

"No podemos seguir siendo desahuciados en silencio", ha destacado en un vídeo publicado en sus redes sociales, donde ha puesto en valor que todo el barrio "se haya movilizado".

Un discurso que ha realizado mientras las personas allí reunidas intentaban animar a Adolfo, asegurándole que "no está solo".

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